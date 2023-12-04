ЗАЭС пережила восьмой блэкаут, а Германия передала новую помощь Украине: новости за выходные

В эти выходные Запорожская атомная станция пережила 8 полный блекаут, а Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Новости за 2 декабря:
Оккупанты ударили "шахедами" по инфраструктурному объекту в Одесской области;
Россия пытается подавить публичное недовольство жен мобилизованных;
Военные РФ обстреляли Черниговскую область: пострадала семья с ребенком;
Новости за 3 декабря:
ВСУ уничтожили более 332 тысяч оккупантов;
Активность российской пехоты на юге Украины возросла;
Ранее в "Энергоатоме" отмечалось, что с начала оккупации на ЗАЭС произошло уже 7 полных блекаутов. Такие инциденты могут угрожать ядерной и радиационной безопасности не только для Украины, но и других государств.
Восьмой полный блекаут прошел на оккупированной Запорожской АЭС ночью 2 декабря.
Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку.
В субботу, 2 декабря, Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли различные типы автомобилей, снаряды и антидроновые системы.
В субботу 2 декабря, в сети появилось видео, где двое украинских военных сдавались в плен. Группа российских оккупантов расстреляла безоружных военнослужащих ВСУ. Это произошло на Авдеевском направлении.
Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обратится в Красный Крест и ООН. Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило, что российские террористы расстреляли двух безоружных украинских защитников.
Офис генпрокурора начал расследование по факту расстрела российскими оккупантами двух украинских военнослужащих в Донецкой области. Трагедия произошла в районе села Степное Покровского района в Донецкой области.
Нью-Йорк может стать первым городом Соединенных Штатов, где водители вынуждены будут платить плату за въезд в наиболее активные районы. Такая практика уже используется в некоторых других странах.
Плату планируют ввести для въезда в центр городского округа Мангеттен, где, в частности, находится главная площадь города Таймс-Сквер и один из самых популярных районов - Сохо.
С начала декабря в пяти регионах Украины начала свою работу служба №112.
В частности, вызов экстренных служб по единственному номеру стал доступен во Львовской, Винницкой, Черкасской, Житомирской и Черниговской областях.
По данным Центра национального сопротивления, только за месяц из оккупированной части Херсонской области россияне депортировали сто украинцев. Депортация происходит под видом "эвакуации".
Но списки "эвакуации" состоят из жителей оккупированных территорий, которых россияне подозревают в нелояльности.
Пункт пропуска "Угринов – Долгобычев" откроют для проезда пустых грузовиков на выезд из Украины. Грузовики массой более 7,5 тонн (кроме пустых неочищенных цистерн) начнут пропускать в Польшу с 01:00 4 декабря.
КПП "Угринов - Долгобычев" обычно работал только для легкового транспорта и автобусов. Как отметил Кубраков, пока пункт пропуска будет работать в тестовом режиме, регистрироваться в очередь на пересечение границы не нужно. Пропускная способность в сутки составит более 100 грузовиков.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.