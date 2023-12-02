В ВСУ опровергли слухи о продвижении оккупантов на территорию Авдеевского коксохима
Украинские военные контролируют Авдеевский коксохим. Но российские оккупанты активно пытаются захватить завод.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 47-ю отдельную механизированную бригаду в Telegram.
Защитники отмечают, что оккупанты не перестают штурмовать Авдеевку ежедневно. Ставку делают на пехоту, местами применяют бронетехнику. Воины 47 отдельной механизированной бригады вместе со смежными подразделениями ликвидируют оккупантов. Россияне понесут потери в больших масштабах.
Бойцы также опровергли слухи о якобы продвижении врага на территории Авдеевского коксохимического завода.
"Также враг очень активно, но безуспешно пытается попасть на территорию Авдеевского коксохима. Завод контролируют Вооруженные силы Украины", - подчеркивают воины.
Фото: ВСУ держат оборону на территории Авдеевского коксохима (t.me/brygada47)
Бои за Авдеевку
Российские оккупанты в начале октября активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оккупанты потеряли в боях за Авдеевку не менее 10 тысяч солдат. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что российские потери в районе Авдеевки больше, чем в Бахмуте.
Украинские военные объясняли, что оккупанты не смогут захватить Авдеевку, если не "возьмут" территорию Авдеевского коксохимического.
РБК-Украина спросила военных экспертов, возможны ли уличные бои в Авдеевке в ближайшее время. Подробнее об этом - читайте в нашем материале.
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