ua en ru
Сб, 02 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия пытается подавить публичное недовольство жен мобилизованных, - разведка Британии

Суббота 02 декабря 2023 11:51
UA EN RU
Россия пытается подавить публичное недовольство жен мобилизованных, - разведка Британии Фото: Россия пытается подавить публичное недовольство жен мобилизованных (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские власти, вероятно, пытаются подавить публичное несогласие жен российских солдат, в частности путем подкупа или же их дискредитации в интернете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разведку Британии.

"Исследования независимых российских СМИ и комментарии самих протестующих жен свидетельствуют о том, что в последние недели власти, вероятно, предложили увеличить денежные выплаты семьям в обмен на воздержание от протестов", - пишет пресс-служба.

Как пишет разведка, 27 ноября текущего года одна из известных онлайн-групп жен российских мобилизованных опубликовала манифест против "бессрочной мобилизации". Позже на группу прицепили "фейковый" предупредительный ярлык. Вероятно, это произошло с подачи прокремлевских авторов.

"Власть, вероятно, особенно чутко реагирует на любые протесты, связанные с гражданами, мобилизованными в сентябре 2022 года, которые уже больше года находятся на линии фронта", - добавляет разведка.

Поддержка войны среди россиян

Согласно данным независимого "Левада-Центра", поддержка жителей России войны против Украины остается стабильно высокой с февраля прошлого года. В сентябре 73% одобряют вторжение в Украину.

7 ноября жены российских террористов вышли на первый публичный уличный протест в Москве после полномасштабного вторжения в Украину. Тогда же протестующие собрались на центральной Театральной площади, но их быстро разогнала полиция.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Ночью РФ атаковала Украину ракетами и дронами: ПВО сбило более 10 воздушных целей
Ночью РФ атаковала Украину ракетами и дронами: ПВО сбило более 10 воздушных целей
DAILY
Снайпер 95-й бригады ВСУ: Перебирать целями на современной войне не очень правильно
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Снайпер 95-й бригады ВСУ: Перебирать целями на современной войне не очень правильно