Германия передала Украине новый пакет помощи: что получат ВСУ

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли различные типы автомобилей, снаряды и антидроновые системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии.

В новый военный пакет вошли:

четыре тягача 8x8 HX81 и полуприцепы к ним;

три транспорта (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);

два автомобиля для пограничной службы;

пять систем обнаружения дронов;

мобильная антенно-мачтовая система;

3 840 артиллерийских боеприпасов;

25 лазерных дальномеров;

15 снайперских винтовок HLR 338 и 60 тысяч патронов к ним.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом. Глава государства поблагодарил за "зимний" пакет помощи от Германии, включая четыре системы IRIS-T.

Помощь Германии

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Ранее в правительстве Германии заявили, что выделяют Украине 200 млн евро. Деньги пойдут на восстановление Украины.

Также стало известно, что в Германии окончила обучение вторая группа украинских операторов ЗРК Patriot. Учения прошли 70 украинских солдат и офицеров. Курс подготовки длился более шести недель.