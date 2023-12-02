Россияне казнили двух пленных бойцов ВСУ. Омбудсмен обратится в ООН и Красный Крест

В сети появилось видео, как российские оккупанты казнили двух украинских военных, которые сдавались в плен. Украина обратится в ООН и Красный Крест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Сегодня в сети появилось видео казни российскими военнослужащими украинских воинов, которые сдавались в плен! Это очередное нарушение Женевских конвенций и проявление неуважения к международному гуманитарному праву! Российская сторона снова и снова показывает свое лицо террориста!", - подчеркнул Лубинец.

Он заявил, что по этому поводу он, как украинский омбудсмен обратится в Международный комитет Красного Креста, мандат которого предусматривает фиксацию преступлений в отношении военнопленных.

"А на видео четко видно, что украинские военные выполняют необходимые шаги, которые показывают, что они сдаются в плен! Воины были обезоружены, а их руки - поднятыми вверх. Они не несли никакой угрозы! Российская сторона должна была взять их в плен и предоставить статус военнопленных", - подчеркнул он.

Лубинец также обратится в Организацию Объединенных Наций, чтобы постоянная мониторинговая миссия ООН зафиксировала этот факт, как еще один яркий пример нарушения норм международного гуманитарного права Россией.

"РФ должна понести наказание за каждый подобный случай казни украинских военных, которые сдаются в плен! Отмечу, что они не единичны - это убийство и бойца Александра Мациевского и других военных, которые сдавались в плен. Это и публичная казнь военнопленных в Еленовке!", - отметил омбудсмен.

Казнь украинского военного после слов "Слава Украине"

Напомним, это не первый раз нарушение Российской Федерацией норм и обычаев войны. Так, 11 апреля в сети появилось видео, на котором российские кафиры жестоко казнили украинского военного.

Позже уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинская разведка предварительно установила личности россиян, убивших нашего военного.

Вскоре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что российский диктатор Владимир Путин несет ответственность за то, что его солдаты жестоко казнили украинского военного.

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