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Обстрел Херсона: возросло количество жертв и пострадавших (фото, видео)

Херсон, Воскресенье 03 декабря 2023 18:07
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Обстрел Херсона: возросло количество жертв и пострадавших (фото, видео) Фото: Россия обстреляла Херсон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты сегодня обстреляли территории правобережья Херсона. В результате вражеской атаки пострадали уже 7 человек, еще двое - погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко, главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина и главу Офиса президента Андрея Ермака.

"Российские террористы обстреляли Херсон, попали по жилому дому. Сознательная война с гражданскими от россиян, мир должен помнить, что Россия - государство-террорист", - подчеркнул Ермак.

Фото: Россия обстреляла Херсон (t.me/ermaka2022)

По данным Мрочко, в настоящее время в Херсонской городской территориальной общине в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск погибли двое и получили ранения семь человек.

"Все травмированные в настоящее время госпитализированы. Им оказывается медицинская помощь", - подчеркнул он.

В свою очередь Прокудин рассказал, что российские оккупанты ударили по жилой застройке. Было попадание в здание и территорию поблизости, на территорию двух больниц.

"На остановке возле многоэтажного дома погибла пожилая женщина. Ее лицо устанавливается. Травмы получили 28, 46-летние мужчины, женщины 35, 42, 52 лет и две 47-летние горожанки", - сообщил глава ОВА.

Обстрел Херсона

Напомним, что сегодня российские террористы также ударили из минометов по поселку Садово Херсонской области. В результате обстрела погиб мужчина. Обстрелы Херсонской области

РБК-Украина писала о том, как недавно террористы ударили по селу Тягинка Херсонской области, в результате чего также погиб гражданский.

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Обстрел Херсона: возросло количество жертв и пострадавших (фото, видео)
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