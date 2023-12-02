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Оккупанты ударили "шахедами" по инфраструктурному объекту в Одесской области

Одесса, Суббота 02 декабря 2023 09:42
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Оккупанты ударили "шахедами" по инфраструктурному объекту в Одесской области Фото: оккупанты ударили по инфраструктуре в Одесской области 2 декабря (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне в ночь на 2 декабря снова атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Оккупанты ударили по инфраструктурному объекту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

Отмечается, что российские захватчики выпустили "шахеды" из временно оккупированного Крыма (мыс Чауда). Враг направил дроны из акватории Черного моря по прибрежным районам Одесской области.

Силы противовоздушной обороны сбили в Одесской области десять вражеских беспилотников. Однако есть попадание.

"В результате попадания в инфраструктурный объект произошел пожар, который оперативно ликвидирован. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Добавим, что Одесская область стала одной из приоритетных целей врага после того, как РФ вышла из "зернового соглашения". Оккупанты обстреливают портовую инфраструктуру, а с приходом холодов и энергосистему.

Ночной обстрел Украины

В ночь на 2 декабря российская армия в очередной раз атаковала Украину. Оккупанты выпустили 11 дронов-камикадзе иранской разработки из Крыма и управляемую авиационную ракету Х-59 из воздушного пространства оккупированной Запорожской области.

Силы противовоздушной обороны Украины сбили 10 "шахедов" и ракету.

Сегодня ночью во время воздушной тревоги прогремели взрывы в пригороде Днепра.

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