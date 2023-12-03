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ВСУ уничтожили более 332 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

Воскресенье 03 декабря 2023 08:13
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ВСУ уничтожили более 332 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери РФ Фото: ВСУ уничтожили более 332 тысяч оккупантов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 2 декабря, украинские военные ликвидировали еще 930 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 332 040 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 332 040 (+930) человек ликвидировано;
    танков - 5575 (+4) ед.;
    боевых бронированных машин - 10396 (+11) ед.;
    артиллерийских систем - 7949 (+8) ед.;
    РСЗО - 913 (+1) ед.;
    средства ПВО - 602 (+0) ед.;
    самолетов - 323 (+0) ед.;
    вертолетов - 324 (+0) ед.;
    БПЛА оперативно-тактического уровня - 5995 (+1) ед.;
    крылатые ракеты - 1569 (+1) ед.;
    корабли/катера - 22 (+0) ед.;
    подводные лодки - 1 (+0) ед.;
    автомобильной техники и автоцистерн - 10432 (+22) ед.;
    специальная техника - 1140 (+2) ед.

ВСУ уничтожили более 332 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

Фото: потери врага по состоянию на 03.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), украинские воины продолжили локальные атаки на Купянском и Лиманском направлениях. В частности, продвинулись на запад от Дибровы и, по предварительной информации, освободили позиции к югу от Степного и к югу от Новокалиново.

Между тем ухудшение погодных условий замедляет темп боевых действий наших военных и российских террористов по всей линии фронте.

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