ua en ru
Сб, 02 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Уничтожили четырех оккупантов во вражеском окопе. Глава МВД рассказал о подвиге двух нацгвардейцев

Украина, Суббота 02 декабря 2023 18:46
UA EN RU
Уничтожили четырех оккупантов во вражеском окопе. Глава МВД рассказал о подвиге двух нацгвардейцев Фото: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Нацгвардеец на позывной "Нео" вместе с побратимом "Венеей" устроили врагам неожиданный "сюрприз". Военным удалось ликвидировать четырех оккупантов прямо в их окопе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Ночью во время выполнения боевого задания украинские нацгвардейцы должны были добраться до окопов своего подразделения, которые находились достаточно близко от позиций врага, понимая это, в условиях плохой видимости, им удалось пройти незамеченными почти вплотную к окопам противника.

"Бойцы бригады Буревий уверенно спустились в окоп солдат РФ. Четверо оккупантов явно не ожидали такой дерзости. Реакция наших защитников была мгновенной: "Нео" открыл огонь на поражение", - сообщил Клименко.

После этого, по данным министра, украинские военные вернулись в свое подразделение и продолжили выполнять боевую задачу.

"Эта история о невероятной смелости и мгновенной реакции наших ребят. Гордимся и благодарим за службу!", - подчеркнул глава министерства.

Ситуация на фронте

Российские террористы приступили к активному штурму Авдеевки еще в октябре. В ходе наступательной операции россияне терпят огромные потери, впрочем, продолжают атаки, вводя в бой новые подразделения. Тем временем разрушения в Авдеевке превысили по своему масштабу Бахмут.

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), российское военное и официальное руководство намеренно называет наступательные потуги террористов в Авдеевке "активной обороной", чтобы скрыть отсутствие какого-либо прогресса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нацгвардия Война России против Украины
NEWS
Зеленский заявил, что обмены пленными с РФ продолжаются, часто прямо на поле боя
Зеленский заявил, что обмены пленными с РФ продолжаются, часто прямо на поле боя
DAILY
Снайпер 95-й бригады ВСУ: Перебирать целями на современной войне не очень правильно
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Снайпер 95-й бригады ВСУ: Перебирать целями на современной войне не очень правильно