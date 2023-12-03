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Уничтожены танк, ББМ и сотни россиян. В ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении

Воскресенье 03 декабря 2023 10:57
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Уничтожены танк, ББМ и сотни россиян. В ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении Фото: Уничтожены танк, ББМ и сотни россиян. В ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 2 декабря, Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 440 российских террористов на Таврическом направлении. Также уничтожили танк, "Муром-П" и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг:

  • нанес 5 авиаударов;
  • провел 55 боевых столкновений;
  • совершил 699 артобстрелов.

Авдеевское направление

Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области, где силами обороны отражено 25 атак.

Марьинское направление

Россияне вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где силами обороны отражено 11 атак.

Шахтерское направление

Россияне вели безуспешные штурмовые действия в районах юго-восточнее Угледара, западнее Старомайорского Донецкой области, где нашими воинами отражено 3 атаки.

Запорожское направление

Противник 12 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах южнее Роботино, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Достижения наших военных

Всего было ликвидировано 440 российских террористов. В частности уничтожено:

  • 1 танк;
  • 3 ББМ;
  • 1 артсистему;
  • 1 ПТРК;
  • 1 БпЛА;
  • 1 автомобиль;
  • 1 единицу спецтехники - комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П";
  • 1 важный объект врага.

"Еще 13 единиц техники врага повреждены", - пишет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 24 ноября, украинские воины ликвидировали еще 930 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 332 040 военных.

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