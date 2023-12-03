Фото: Уничтожены танк, ББМ и сотни россиян. В ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении (Getty Images)

За прошедшие сутки, 2 декабря, Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 440 российских террористов на Таврическом направлении. Также уничтожили танк, "Муром-П" и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг: нанес 5 авиаударов;

провел 55 боевых столкновений;

совершил 699 артобстрелов. Авдеевское направление Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области, где силами обороны отражено 25 атак. Марьинское направление Россияне вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где силами обороны отражено 11 атак. Шахтерское направление Россияне вели безуспешные штурмовые действия в районах юго-восточнее Угледара, западнее Старомайорского Донецкой области, где нашими воинами отражено 3 атаки. Запорожское направление Противник 12 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах южнее Роботино, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области. Достижения наших военных Всего было ликвидировано 440 российских террористов. В частности уничтожено: 1 танк;

3 ББМ;

1 артсистему;

1 ПТРК;

1 БпЛА;

1 автомобиль;

1 единицу спецтехники - комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П";

1 важный объект врага. "Еще 13 единиц техники врага повреждены", - пишет пресс-служба. Потери России в войне Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 24 ноября, украинские воины ликвидировали еще 930 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 332 040 военных.