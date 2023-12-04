ЗАЕС пережила восьмий блекаут, а Німеччина передала нову допомогу Україні: новини за вихідні

Війна РФ проти України

Новини за 2 грудня:

Новини за 3 грудня:

Блекаут на ЗАЕС

Раніше в "Енергоатомі" наголошувалося, що з початку окупації на ЗАЕС сталося вже 7 повних блекаутів. Такі інциденти можуть загрожувати ядерній та радіаційній безпеці не лише для України, а й для інших держав.

Восьмий повний блекаут відбувся на окупованій Запорізькій АЕС уночі 2 грудня.

Допомога від Німеччини

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку.

В суботу, 2 грудня, Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли різні типи автівок, снаряди та антидронові системи.

Росіяни розстріляли українських полонених

В суботу 2 грудня, у мережі з'явилося відео, де двоє українських військових здавалися у полон. Група російських окупантів розстріляла беззбройних військовослужбовців ЗСУ. Це сталося на Авдіївському напрямку.

Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернеться до Червоного Хреста та ООН. Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило, що російські терористи розстріляли двох беззбройних українських захисників.

Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактом розстрілу російськими окупантами двох українських військовослужбовців у Донецькій області. Трагедія сталася в районі селі Степове Покровського району у Донецькій області.

Нью-Йорк може ввести плату за затори

Нью-Йорк може стати першим містом Сполучених Штатів, в якому водії змушені будуть сплачувати плату за в’їзд у найбільш активні райони. Таку практику вже використовують у деяких інших країнах.