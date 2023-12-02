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На ЗАЭС ночью произошел полный блэкаут: есть угроза радиационной безопасности

Энергодар, Суббота 02 декабря 2023 10:08
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На ЗАЭС ночью произошел полный блэкаут: есть угроза радиационной безопасности Фото: на ЗАЭС ночью 2 декабря произошел полный блэкаут (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Полный блэкаут произошел на оккупированной Запорожской АЭС ночью 2 декабря. Это создает угрозу ядерной и радиационной сохранности на станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

Отмечается, что вечером 1 декабря произошел обрыв линии электропередачи "Запорожская ТЭС - Ферросплавная" напряжением 330 кВ. Через нее ЗАЭС получала питание от украинской энергосистемы. Кроме того, в 02:31 во время воздушной тревоги была обесточена последняя линия "Запорожская АЭС - Днепровская" напряжением 750 кВ.

Из-за блэкаута Запорожская АЭС перешла на питание собственных потребностей от дизельгенераторов. Включились все 20 генераторов, затем в работе оставили 8.

"Энергоатом" отмечает, что самая большая угроза безопасности в таком состоянии существует на 4 энергоблоке. Она вызвана тем, что оккупанты использовали его с нарушением. Блок требует срочного перевода в холодное состояние.

"Обесточение главных циркуляционных насосов, охлаждающих активную зону, приводит к переходу реакторной установки в режим природной циркуляции. Такой режим тяжел для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом, и он может привести к отказу основного оборудования энергоблока", - говорится в сообщении.

Украинские специалисты в 7:00 возобновили связь украинской энергосистемой, а именно возобновлена работа линии электропередачи напряжением 750 кВ.

"Энергоатом" подчеркивает, что очередной блэкаут создает угрозу ядерной и радиационной безопасности.

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

Крупнейшая в Европе атомная электростанция была оккупирована россиянами в первые дни полномасштабного вторжения. Более того, оккупанты разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

На станции находятся эксперты МАГАТЭ. В начале ноября агентство провело уже 13 ротацию надзирателей.

Ранее в "Энергоатоме" отмечалось, что с начала оккупации на Запорожской АЭС произошло уже 7 полных блэкаутов. Такие инциденты могут угрожать ядерной и радиационной безопасности не только для Украины, но и для других государств.

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Запорожская АЭС блекаут
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