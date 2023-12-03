РФ выпустила по Украине более десяти "Шахедов" и ракету: в ВСУ рассказали о сбитых целях

Российские войска ночью атаковали территорию Украины с помощью крылатой ракеты, а также 12 ударных беспилотников. Почти все вражеские цели уничтожила ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 3 декабря 2023 года противник атаковал 12 ударными БпЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарска РФ и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства Белгородской области РФ", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что ударные БпЛА атаковали в несколько волн, заходили с территории оккупированной Херсонской области.

В Николаевской области, в зоне ответственности воздушного командования "Юг", большинство "Шахедов" были уничтожены противовоздушной обороной. Остальные были сбиты в районе Староконстантинова Хмельницкой области.

В результате боевой работы сил ПВО уничтожено 10 ударных БПЛА "Shahed-136/131". Также сообщается, что управляемая авиационная ракета Х-59 не достигла своей цели.

Ночная атака 3 декабря

Российские войска вчера поздно вечером, 2 декабря, запустили по территории Украины несколько групп ударных дронов типа "Шахед". Воздушную тревогу объявляли в ряде южных, центральных и западных областей.

В Хмельницкой области сообщали о работе ПВО. К счастью, обошлось без пострадавших и повреждений строений.

Рано утром также в Киевской области прозвучала воздушная тревога - сообщали об угрозе ракетного удара.