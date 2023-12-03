Активность российской пехоты на юге Украины выросла, - ВСУ

Активность российской пехоты на Таврическом направлении снова возросла. В частности, это касается и Авдеевки, где идут тяжелые бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Таврического направления Александра Штупуна в эфире телемарафона.

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия", в частности, и на Авдеевском направлении, активность пехоты оккупантов снова увеличилась по сравнению с предыдущими сутками. Произошло 55 боевых столкновений в целом. Враг потери 440 человек живой силы, большинство из них в районе Авдеевки и Марьинки", - сказал Штупун.

В то же время, по словам спикера, активность вражеской авиации уменьшилась. За сутки зафиксировано 5 авиаударов. В ночь на 3 декабря оккупанты сбрасывали авиационные управляемые бомбы в Донецкой области.

Штупун подчеркнул, что в районе Марьинки и Новомихайловки продолжаются бои. Заявление оккупантов о якобы продвижении в Марьинке не соответствуют действительности.

Наступление россиян на Авдеевку

Российские оккупанты в начале октября активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

Вчера, 3 декабря, воины 47-й отдельной механизированной бригады опровергли слухи о якобы продвижении оккупантов на территории Авдеевского коксохимического завода. Они подчеркнули, что завод контролируют ВСУ.

Ранее украинские военные объясняли, что оккупанты не смогут захватить Авдеевку, если не "возьмут" территорию Авдеевского коксохимического.

По словам начальника Авдеевской ГВА Виталия Барабаша, в районе Авдеевки идет уже третья волна российских штурмов. Самыми сложными направлениями остаются район Степного, коксохима и Авдеевской промзоны. По его мнению, российские войска ожидают улучшения погодных условий, чтобы снова применять для атак технику.