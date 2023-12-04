ЗАЭС пережила восьмой блэкаут, а Германия передала новую помощь Украине: новости за выходные

В эти выходные Запорожская атомная станция пережила 8 полный блекаут, а Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи.

Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Война РФ против Украины

Новости за 2 декабря:

Новости за 3 декабря:

Блэкаут на ЗАЭС

Ранее в "Энергоатоме" отмечалось, что с начала оккупации на ЗАЭС произошло уже 7 полных блекаутов. Такие инциденты могут угрожать ядерной и радиационной безопасности не только для Украины, но и других государств.

Восьмой полный блекаут прошел на оккупированной Запорожской АЭС ночью 2 декабря.

Помощь от Германии

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку.

В субботу, 2 декабря, Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли различные типы автомобилей, снаряды и антидроновые системы.

Россияне расстреляли украинских пленных

В субботу 2 декабря, в сети появилось видео, где двое украинских военных сдавались в плен. Группа российских оккупантов расстреляла безоружных военнослужащих ВСУ. Это произошло на Авдеевском направлении.

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обратится в Красный Крест и ООН. Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило, что российские террористы расстреляли двух безоружных украинских защитников.

Офис генпрокурора начал расследование по факту расстрела российскими оккупантами двух украинских военнослужащих в Донецкой области. Трагедия произошла в районе села Степное Покровского района в Донецкой области.

Нью-Йорк может ввести плату за пробки

Нью-Йорк может стать первым городом Соединенных Штатов, где водители вынуждены будут платить плату за въезд в наиболее активные районы. Такая практика уже используется в некоторых других странах.