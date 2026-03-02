Отбили больше, чем РФ захватила: Сырский подвел итоги зимы на фронте
В феврале этого года Силы обороны восстановили контроль над большей территорией, чем смогли захватить российские военные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
По данным Сырского, общие потери российских захватчиков за три зимних месяца составляют около 92 850 военнослужащих убитыми и ранеными, или 1031 человек ежесуточно.
Также россияне потеряли:
- 322 танка;
- 430 боевых бронированных машин;
- 2 967 артсистем;
- 110 РСЗО;
- 55 средств ПВО;
- пять самолетов;
- один вертолет;
- 65 269 БпЛА оперативно-тактического уровня;
- по одному кораблю и подводной лодке;
- 11 927 единиц автомобильной техники;
- 65 - спецтехники.
"В течение трех зимних месяцев мы ликвидировали больше вражеских солдат, чем враг привлек в свои ряды", - рассказал главком.
Он отметил, что в феврале 2026 года, впервые со времени Курской наступательной операции, Силы обороны Украины восстановили контроль над большей территорией, чем смог захватить противник.
Наступление ВСУ на юге
Напомним, сначала в СМИ писали об освобождении более 200 квадратных километров территорий, которые ранее контролировали российские оккупанты.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил о деоккупации уже около 300 квадратных километров на юге страны.
Тогда же стало известно об активной работе Десантно-штурмовых войск на Александровском направлении, где наши силы успешно сдерживали продвижение врага.
Уже 23 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подвел итоги наступательных операций на юге.
По его словам, ВСУ освободили восемь населенных пунктов, а общая площадь возвращенных территорий достигла около 400 квадратных километров.