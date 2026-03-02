Отбили больше, чем РФ захватила: Сырский подвел итоги зимы на фронте

В феврале этого года Силы обороны восстановили контроль над большей территорией, чем смогли захватить российские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

По данным Сырского, общие потери российских захватчиков за три зимних месяца составляют около 92 850 военнослужащих убитыми и ранеными, или 1031 человек ежесуточно.

Также россияне потеряли:

322 танка;

430 боевых бронированных машин;

2 967 артсистем;

110 РСЗО;

55 средств ПВО;

пять самолетов;

один вертолет;

65 269 БпЛА оперативно-тактического уровня;

по одному кораблю и подводной лодке;

11 927 единиц автомобильной техники;

65 - спецтехники.

"В течение трех зимних месяцев мы ликвидировали больше вражеских солдат, чем враг привлек в свои ряды", - рассказал главком.

Он отметил, что в феврале 2026 года, впервые со времени Курской наступательной операции, Силы обороны Украины восстановили контроль над большей территорией, чем смог захватить противник.