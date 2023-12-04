ЗАЕС пережила восьмий блекаут, а Німеччина передала нову допомогу Україні: новини за вихідні
Цими вихідними Запорізька атомна станція пережила 8 повний блекаут, а Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги.
Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.
Війна РФ проти України
Новини за 2 грудня:
- У ЗСУ спростували чутки про просування окупантів на територію Авдіївського коксохіму;
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Окупанти вдарили "шахедами" по інфраструктурному об'єкту в Одеській області;
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Росія намагається придушити публічне невдоволення дружин мобілізованих;
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Військові РФ обстріляли Чернігівську область: постраждала родина з дитиною;
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Новини за 3 грудня:
- РФ випустила по Україні понад десять "Шахедів" і ракету;
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ЗСУ знищили понад 332 тисяч окупантів;
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Активність російської піхоти на півдні України зросла;
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Блекаут на ЗАЕС
Раніше в "Енергоатомі" наголошувалося, що з початку окупації на ЗАЕС сталося вже 7 повних блекаутів. Такі інциденти можуть загрожувати ядерній та радіаційній безпеці не лише для України, а й для інших держав.
Восьмий повний блекаут відбувся на окупованій Запорізькій АЕС уночі 2 грудня.
Допомога від Німеччини
Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку.
В суботу, 2 грудня, Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли різні типи автівок, снаряди та антидронові системи.
Росіяни розстріляли українських полонених
В суботу 2 грудня, у мережі з'явилося відео, де двоє українських військових здавалися у полон. Група російських окупантів розстріляла беззбройних військовослужбовців ЗСУ. Це сталося на Авдіївському напрямку.
Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернеться до Червоного Хреста та ООН. Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило, що російські терористи розстріляли двох беззбройних українських захисників.
Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактом розстрілу російськими окупантами двох українських військовослужбовців у Донецькій області. Трагедія сталася в районі селі Степове Покровського району у Донецькій області.
Нью-Йорк може ввести плату за затори
Нью-Йорк може стати першим містом Сполучених Штатів, в якому водії змушені будуть сплачувати плату за в’їзд у найбільш активні райони. Таку практику вже використовують у деяких інших країнах.
Плату планують запровадити для вʼїзду в центр міського округу Мангеттен, де, зокрема, розміщена головна площа міста Таймс-Сквер та один із найпопулярніших районів - Сохо.
Служба 112 запрацювала вже в п'яти областях України
Від початку грудня в п'яти регіонах України почала свою роботу служба 112.
Зокрема виклик екстрених служб за єдиним номером став доступний у Львівській, Вінницькій, Черкаській, Житомирській та Чернігівській областях.
Росіяни переселили ще 100 українців
За даними Центру національного спротиву, лише за місяць з окупованої частини Херсонської області росіяни депортували сто українців. Депортація відбувається під виглядом "евакуації".
Але списки "евакуації" складаються з мешканців окупованих територій, яких росіяни підозрюють в нелояльності.
На кордоні України та Польщі запрацює КПП для порожніх вантажівок
Пункт пропуску "Угринів - Долгобичув" відкриють для проїзду порожніх вантажівок на виїзд з України. Вантажівки масою понад 7,5 тонн (крім порожніх неочищених цистерн) почнуть пропускати до Польщі з 01:00 4 грудня.
КПП "Угринів - Долгобичув" зазвичай працював лише для легкового транспорту та автобусів. Як зазначив Кубраков, поки пункт пропуску працюватиме у тестовому режимі, реєструватись в чергу на перетин кордону не потрібно. Пропускна здатність на добу складатиме понад 100 вантажівок.
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