Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Война

Покушение на Зеленского

СБУ разоблачила сеть из пяти агентов ФСБ РФ, которые готовили убийство президента Украины Владимира Зеленского. Так, одной из задач злоумышленников был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять главу государства в заложники, а впоследствии его убить.

Кроме Зеленского враг планировал ликвидировать главу СБУ Василия Малюка, руководителя ГУР Кирилла Буданова и других чиновников. Среди задержанных два полковника Управления государственной охраны Украины. Им объявили подозрение в государственной измене, пособничестве в совершении теракта и заключили под стражу. Фигурантам грозит пожизненное заключение.

Военное положение и мобилизация

Комитет по вопросам национальной безопасности рекомендовал Верховной Раде продлить срок действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней. Ожидается, что завтра нардепы должны одобрить законопроекты своим голосованием на заседании.

Бронирование от мобилизации

Правительство продлило еще на месяц действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных по решениям Минэкономики.

Продолжение касается отсрочек, которые не закончились на день принятия постановления, и будет происходить автоматически. В дальнейшем предприятия смогут бронировать работников уже по обновленным правилам, в соответствии с изменениями законодательства о бронировании военнообязанных.

ТЦК

В Хмельницком ТЦК и СП предупредили об ответственности за распространение информации в социальных сетях о местонахождении, передвижении работников военкоматов во время мер оповещения граждан. Нарушителям грозит уголовная ответственность посредством лишения свободы от 5 до 8 лет.

Тиса

В реке Тиса на Закарпатье начал снижаться уровень воды и пограничники начали находить тела мужчин. В частности, только за сегодня были обнаружены троих утопленников.

О том, насколько опасна Тиса, сколько она уже забрала жизней и где пограничники фиксируют больше всего попыток побега - писало РБК-Украина в материале.

Смерть в военкомате

На территории ТЦК в Кривом Роге внезапно умер военнообязанный. Военные утверждают, что у мужчины произошел эпилептический приступ. По факту смерти сейчас продолжаются следственные действия, до завершения которых в ТЦК призвали "воздержаться от эмоциональных и непроверенных заявлений и суждений".

Неисправные ракеты КНДР

В Офисе генпрокурора Украины рассказали о том, что около половины тех северокорейских ракет, которыми Россия пыталась атаковать украинскую территорию, взорвались в воздухе.

Украина

Политика

Правительство отменило ограничения импортных расчетов для бизнеса, действовавших с начала полномасштабной войны. Ранее аналогичное решение принял Национальный банк.

Студентам

Кабинет министров обновил правила пересечения границы для студентов. Теперь не только девушки, но и парни тоже могут выезжать на обучение по программам академической мобильности. Об условиях выезда и необходимых документах - читайте здесь.

Дело митрополита УПЦ МП Луки

Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения митрополиту УПЦ МП Запорожскому и Мелитопольскому Луке (Андрею Коваленко), которого подозревают в разжигании вражды. Он в течение двух месяцев должен находиться под ночным домашним арестом.

Курс

Доллар дешевеет четвертый день подряд. Официальный курс на 8 мая 2024 установлен на таком уровне: 39,2966 грн за 1 доллар (-0,0595 грн).

Погода

Завтра в Украине будет наблюдаться относительное похолодание, местами заморозки. При этом дожди уйдут из подавляющего числа регионов страны.

Мир

Евровидение-2024

Евровидение-2024 стартует уже 7 мая. Сегодня состоится первый полуфинал, участие в котором примут представители Украины Jerry Heil и Alyona Alyona с песней "Teresa & Maria". Они будут выступать под номером 5. Где смотреть трансляцию - узнайте в материале РБК-Украина.

Израиль взял под контроль КПП "Рафах"

В ночь на 7 мая одна из танковых бригад ЦАХАЛ установила "оперативный контроль" над палестинским участком контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе с Египтом. Израиль отмечает, что "Рафах" является последним значительным оплотом террористической группировки в Газе.

Си Цзиньпин поддержал идею Макрона о перемирии

Лидер Китая Си Цзиньпин во время визита в Париж поддержал инициативу французского президента Эммануэля Макрона о глобальном Олимпийском перемирии. Речь идет, в частности, о войнах в Украине, секторе Газа и Судане.

Инаугурация Путина

Сегодня состоялась так называемая "инаугурация" диктатора Владимира Путина, на которую шесть стран-членов ЕС отправили своих представителей. Речь идет, в частности, о Франции, Венгрии, Словакии, Греции, Мальте и Кипре.

Ядерные учения Беларуси

Власти Беларуси вслед за Россией решили провести проверку своих носителей тактического ядерного оружия. В частности, речь идет о ракетных комплексах "Искандер", которые Минску передала Москва.

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