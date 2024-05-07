ua en ru
Вт, 07 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Следом за Россией. Беларусь проводит проверку носителей ядерного оружия

Вторник 07 мая 2024 16:15
UA EN RU
Следом за Россией. Беларусь проводит проверку носителей ядерного оружия Фото: белорусские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Согласно распоряжению Александра Лукашенко, военные Беларуси проводят проверку средств-носителей тактического ядерного оружия (ТЯЗ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Белоруссии.

По словам главы Министерства обороны Беларуси Виктора Хренина, распоряжение от Лукашенко было получено сегодня, 7 мая. В частности, к готовности к выполнению задач приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25.

"Проверка будет проведена в соответствии строго с регламентом времени, установленным Главнокомандующим. В ходе нее будет проверен весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами", - добавил министр обороны Беларуси.

Генерал-майор Виктор Гулевич рассказал, что в рамках проверки прошло перебазирование части сил и средств авиации на запасной аэродром.

Ядерные учения

Стоит напомнить, что только недавно российские военные, по поручению диктатора Владимира Путина, также приступили к подготовке к ядерным учениям. Как пояснила страна-террорист, этот шаг является ответом на якобы "провокации" Запада.

По словам представителя Главного управления разведки Андрея Юсова, Российская Федерация лязгает тем, что имеет, в связи с чем ее ядерные угрозы не являются чем-то новым.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Российская Федерация
NEWS
Опасная Тиса. Как (не)работает "инструкция" побега из Украины
Опасная Тиса. Как (не)работает "инструкция" побега из Украины
DAILY
Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену