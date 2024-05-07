Суд отправил митрополита УПЦ МП Луку под ночной домашний арест

Соломенский районный суд Киева во вторник, 7 мая, отправил главу Запорожской и Мелитопольской епархии УПЦ Московского патриархата Луку (Андрея Коваленко) под ночной домашний арест на два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Ґрати"

Как сообщается, митрополит УПЦ МП Луку суд отправил под ночной домашний арест сроком до 1 июля. Это означает, что священнослужитель должен находиться дома с 22:00 до 06:00. Во время заседания суда прокурор просил назначить священнику круглосуточный домашний арест. В то же время сам митрополит Лука своей вины не признал и просил оставить его на свободе.