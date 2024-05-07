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Кабмин отменил ограничения на импорт услуг для бизнеса, действовавшие с начала войны

Украина, Вторник 07 мая 2024 12:34
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Кабмин отменил ограничения на импорт услуг для бизнеса, действовавшие с начала войны Фото: премьер-министр Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров отменил постановление об ограничении импорта услуг для бизнеса. Ранее аналогичное решение принял Национальный банк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

"Мы отменяем постановление Кабинета министров №153, которое ограничивало расчеты за импорт товаров и услуг. Это то, что очень важно для бизнеса", - сказал он.

По его словам, либерализация откроет новые возможности для украинских предпринимателей - выходить на новые рынки, усиливать украинский экспорт.

Шмігаль заявил, что это решение правительства вкладывается в более широкую политику дерегуляции, которую сейчас проводят.

"Просмотрено более тысячи разрешений, лицензий и справок, регулирующих взаимодействие государства и бизнеса. Часть будет полностью упразднена, часть – упрощена, часть – переведена в цифру", – добавил премьер.

Валютные ограничения

В Украине с начала войны действовали жесткие ограничения на импорт товаров и услуг, введенные правительством и НБУ. Они регулировались постановлением от 24 февраля 2022 г. №153 "Об отдельных вопросах по обеспечению осуществления импорта". В июле 2022 года правительство отменило ограничения на товары, но оставило на услуги, для закупки которых требовались отдельные решения правительства и НБУ. В частности, это касалось государственных предприятий. После принятия этого решения ограничения отменяются.

Ранее НБУ также внес изменения в свои нормативные акты и отменил ограничения для бизнеса на закупку услуг.

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