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ТЦК предупреждают украинцев об уголовной ответственности: за что светит 8 лет тюрьмы

Вторник 07 мая 2024 13:45
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ТЦК предупреждают украинцев об уголовной ответственности: за что светит 8 лет тюрьмы Иллюстративное фото (Facebook
Автор: Валерия Полищук

За распространение информации в социальных сетях и сообществах относительно передвижения сотрудников ТЦК во время выполнения работы грозит уголовная ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Хмельницкого ТЦК в Facebook.

"Распространение информации в социальных сетях интернет, сообществах мессенджеров, относительно места пребывания, передвижения военнослужащих ТЦК Хмельницкой области во время выполнения ими мероприятий оповещения военнообязанных граждан - приводит к раскрытию форм и методов выполнения задачи по призыву на военную службу для защиты Украины, а также приводят к подрыву авторитета ВСУ в обществе", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что раскрытие информации о работе ТЦК содержат признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период).

В частности, это выражается вмешательством в деятельность ТЦК, создании препятствий, преград, направленных на недопущение, прекращение или запрет проведения отдельных действий подразделениями ВСУ и другими военными формированиями.

Поэтому, за распространение информации о работе ТЦК, предусмотрена ответственность в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.

Мобилизация в Украине

Когда началась война, Верховная Рада поддержала законопроект президента Владимира Зеленского о введении военного положения и 30-дневного мобилизационного приказа, который был продлен с мая 2022 года на три месяца. В частности, мужчинам 18-60 лет запрещается покидать страну во время войны. Но есть и исключения.

Подробнее о том, к чему готовиться военнообязанным в мае, - в материале РБК-Украина.

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