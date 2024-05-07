ТЦК предупреждают украинцев об уголовной ответственности: за что светит 8 лет тюрьмы

За распространение информации в социальных сетях и сообществах относительно передвижения сотрудников ТЦК во время выполнения работы грозит уголовная ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Хмельницкого ТЦК в Facebook.

"Распространение информации в социальных сетях интернет, сообществах мессенджеров, относительно места пребывания, передвижения военнослужащих ТЦК Хмельницкой области во время выполнения ими мероприятий оповещения военнообязанных граждан - приводит к раскрытию форм и методов выполнения задачи по призыву на военную службу для защиты Украины, а также приводят к подрыву авторитета ВСУ в обществе", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что раскрытие информации о работе ТЦК содержат признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период).

В частности, это выражается вмешательством в деятельность ТЦК, создании препятствий, преград, направленных на недопущение, прекращение или запрет проведения отдельных действий подразделениями ВСУ и другими военными формированиями.

Поэтому, за распространение информации о работе ТЦК, предусмотрена ответственность в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.