ua en ru
Вт, 07 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Комитет одобрил продолжение военного положения и мобилизации: когда голосование в Раде

Украина, Вторник 07 мая 2024 11:41
UA EN RU
Комитет одобрил продолжение военного положения и мобилизации: когда голосование в Раде Фото: Рада продолжит военное положение и всеобщую мобилизацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности одобрил на своем заседании 7 мая законопроекты о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

"Уже завтра парламент должен одобрить их своим голосованием на заседании", - написал депутат.

Военное положение и всеобщая мобилизация

С начала войны 24 февраля 2022 года в Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация. Верховная рада утверждает проекты указов президента каждые два месяца.

Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект №11234 о продлении военного положения, а также №11235 о продлении срока всеобщей мобилизации до 11 августа.

В последнее время в Украине было принято несколько законов, вносящих изменения в систему военного учета и мобилизации. Мобилизационный возраст снижен до 25 лет, а с 4 мая отменено понятие "ограниченно пригоден". Вдобавок, с 18 мая вступит в силу еще один закон, обязывающий военнообязанных обновлять свои данные в течение двух месяцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине
NEWS
Не только боевые. В Минобороны назвали вакансии в армии, на которые больше всего нужны люди
Не только боевые. В Минобороны назвали вакансии в армии, на которые больше всего нужны люди
DAILY
Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену