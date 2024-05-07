ua en ru
Вт, 07 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава Китая поддержал инициативу Макрона по Олимпийскому перемирию

Вторник 07 мая 2024 09:57
UA EN RU
Глава Китая поддержал инициативу Макрона по Олимпийскому перемирию Фото: глава Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Лидер Китая Си Цзиньпин поддержал инициативу французского президента Эммануэля Макрона об Олимпийском перемирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

В свою очередь Макрон приветствовал готовность коллеги "обратиться ко всем заинтересованным сторонам с просьбой об олимпийском перемирии во время предстоящих Игр".

"Мы вместе верим, что эта инициатива может стать возможностью для работы над прочным урегулированием в полном соответствии с международным правом", - заявил президент Франции.

Олимпийские игры

Летние Олимпийские игры 2024 года запланированы на период с 26 июля по 11 августа. XXIII Олимпийские игры пройдут в столице Франции Париже.

Макрон недавно заявил в интервью украинским СМИ, что попросит Россию о прекращении огня на время Олимпиады. Однако российский диктатор Владимир Путин заранее отверг эту идею. Он заявил, что выступает якобы за мирные переговоры, а не за "паузу для перевооружения".

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что для Путина нет понятия перемирия, а у Олимпиады нет авторитета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Война России против Украины Олимпиада 2024
NEWS
Летнее наступление России. Где и когда Москва может нанести новый удар
Летнее наступление России. Где и когда Москва может нанести новый удар
DAILY
Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену