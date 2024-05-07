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Курс доллара падает четвертый день подряд

Украина, Вторник 07 мая 2024 15:55
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Курс доллара падает четвертый день подряд Фото: курс доллара упал на 6 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет четвертый день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 8 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,2966 гривен за 1 доллар (-0,0595 грн).

Курс доллара падает четвертый день подряд

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,3087 гривен за 1 евро (-0,0896 грн).

Курс доллара падает четвертый день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс не изменился - 39,28-39,30 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Курс доллара падает четвертый день подряд

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 5 копеек до 39,80 грн/доллар.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, после введения НБУ режима "управляемой гибкости" после снижения курса сразу наступает период роста и наоборот.

При этом он считает, что незначительная девальвация не является проблемой для рынка.

По данным НБУ, с начала 2024 года курс на наличном рынке вырос на 1,80 гривен до 39,64 грн/доллар.

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