Часть стран ЕС решила принять участие в "инаугурации" Путина, - Reuters
20 стран-членов Евросоюза будут бойкотировать так называемую инаугурацию на очередной президентский срок российского диктатора Владимира Путина, однако 7 других стран ЕС якобы планируют принять участие в событии, направив своих представителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Об участии Великобритании в попытке легитимизации лидера страны-агрессора, которая должна пройти во вторник, информации пока нет.
Российские СМИ сообщили, что Кремль якобы пригласил глав всех иностранных дипломатических миссий в Москве.
Неназванный европейский дипломат сказал Reuters, что 20 стран-членов ЕС будут бойкотировать мероприятие, но ожидается, что семь других стран направят своих представителей.
Высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель был против участия блока в мероприятии, заявил спикер Петер Стано в Брюсселе.
Министерство иностранных дел Германии заявило, что не будет участвовать в "инаугурации".
Страны Балтии, у которых сейчас нет своих представителей в Москве, категорически исключили посещение указанного мероприятия.
"Мы считаем, что изоляция России, а особенно ее преступного лидера, должна быть продолжена. Для Литвы неприемлемо участие в инаугурации Путина. Нашим приоритетом остается поддержка Украины и ее народа, борющегося с российской агрессией", – заявил министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис.
"Выборы" в России и легитимность Путина
"Выборы", состоявшиеся в РФ в марте, по крайней мере, в части их проведения на оккупированных украинских территориях осудили все страны ЕС. Также указывалось на непрозрачность голосования, нарушение при подсчете голосов, отсутствие политической конкуренции, ведь кремлевский режим заранее посадил в тюрьму единственного реального конкурента Путина Алексея Навального.
Неограниченное правление диктатора было специально обеспечено внесением соответствующих изменений в конституцию РФ.
МИД Украины заявил, что нет оснований для признания Путина президентом РФ.
Франция решила отправить своего посла на так называемую инаугурацию.
США признают Путина президентом России, однако не будут участвовать в мероприятии.
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