Часть стран ЕС решила принять участие в "инаугурации" Путина, - Reuters

20 стран-членов Евросоюза будут бойкотировать так называемую инаугурацию на очередной президентский срок российского диктатора Владимира Путина, однако 7 других стран ЕС якобы планируют принять участие в событии, направив своих представителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Об участии Великобритании в попытке легитимизации лидера страны-агрессора, которая должна пройти во вторник, информации пока нет.

Российские СМИ сообщили, что Кремль якобы пригласил глав всех иностранных дипломатических миссий в Москве.

Неназванный европейский дипломат сказал Reuters, что 20 стран-членов ЕС будут бойкотировать мероприятие, но ожидается, что семь других стран направят своих представителей.

Высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель был против участия блока в мероприятии, заявил спикер Петер Стано в Брюсселе.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что не будет участвовать в "инаугурации".

Страны Балтии, у которых сейчас нет своих представителей в Москве, категорически исключили посещение указанного мероприятия.

"Мы считаем, что изоляция России, а особенно ее преступного лидера, должна быть продолжена. Для Литвы неприемлемо участие в инаугурации Путина. Нашим приоритетом остается поддержка Украины и ее народа, борющегося с российской агрессией", – заявил министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис.

"Выборы" в России и легитимность Путина