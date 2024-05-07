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ЦАХАЛ взял под контроль палестинскую сторону КПП "Рафах"

Вторник 07 мая 2024 08:46
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ЦАХАЛ взял под контроль палестинскую сторону КПП "Рафах" Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Израильские войска взяли под контроль палестинскую сторону контрольно-пропускного пункта "Рафах" в ночь на вторник, 7 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz.

Военная операция проводилась под руководством 162-й дивизии и 401-й бронетанковой бригады в сотрудничестве со специальными подразделениями, которые действовали в восточной части Рафаха.

Согласно заявлению армии, военные уничтожили более 150 целей ХАМАС, и войска получили полный контроль над палестинской стороной контрольно-пропускного пункта, расположенного на расстоянии около 3,5 км от Египта.

По меньшей мере 20 членов ХАМАС были убиты, а шахты туннелей террористов уничтожены.

По оценкам армейских источников, туннельные шахты, расположенные в этом районе, были частью подземного оборонительного маршрута ХАМАС, который не пересекает египетскую территорию.

Предыстория

По сообщениям, 6 мая израильские войска начали призывать людей эвакуироваться из района к востоку от Рафаха. Израильские войска распространяли листовки в восточной части Рафаха, отправляли палестинцам текстовые сообщения с указанием эвакуироваться и начали делать телефонные звонки.

Днем ранее, по данным источников Axios, Соединенные Штаты приостановили поставки боеприпасов израильской армии и пытались таким образом задержать израильское военное наступление на Рафах.

В конце марта глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун предложил альтернативы наземному наступлению ЦАХАЛа на город Рафах. По сообщениям СМИ, администрация Белого дома призвала правительство Израиля отказаться от тотального наступления на поселения.

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