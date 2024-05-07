У Костина рассказали о неисправности ракет КНДР у России: половина взорвалась в воздухе

Около половины северокорейских ракет, которыми Россия ударила по Украине, не долетели до цели. Процент брака высокий.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в комментарии Reuters рассказали в Офисе генерального прокурора Украины.

По словам Офиса, всего прокуроры изучили обломки 21 из примерно 50 северокорейских баллистических ракет, которыми Россия пыталась нанести удары по Украине в период с конца декабря по конец февраля.

"Около половины северокорейских ракет сбились с запрограммированной траектории и взорвались в воздухе, в таких случаях обломки не были найдены", - отметили в Офисе генпрокурора.

Также там добавили, что последний зафиксированный запуск северокорейской ракеты KN-23 по Украине был произведен 27 февраля. Общее количество выявленных пусков совпадает с данными разведки, согласно которым Северная Корея поставила России около 50 баллистических ракет.

Три ракеты были выпущены по Киеву и прилегающим к нему районам. Целями остальных были Харьковская, Полтавская, Донецкая и Кировоградская области.

В результате атак северокорейским вооружением, которые начались 30 декабря 2023 года, в Украине погибли 24 человека, 115 получили ранения, повреждены жилые дома и промышленные объекты.

Как уточнили в Офисе генпрокурора, около 50 ракет были, в частности, запущены из западных областей России - Белгородской, Воронежской и Курской. При этом Украина все еще выясняет, направил ли Пхеньян в Россию инструкторов для наблюдения за пусками ракет.