У Костина рассказали о неисправности ракет КНДР у России: половина взорвалась в воздухе
Около половины северокорейских ракет, которыми Россия ударила по Украине, не долетели до цели. Процент брака высокий.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Reuters рассказали в Офисе генерального прокурора Украины.
По словам Офиса, всего прокуроры изучили обломки 21 из примерно 50 северокорейских баллистических ракет, которыми Россия пыталась нанести удары по Украине в период с конца декабря по конец февраля.
"Около половины северокорейских ракет сбились с запрограммированной траектории и взорвались в воздухе, в таких случаях обломки не были найдены", - отметили в Офисе генпрокурора.
Также там добавили, что последний зафиксированный запуск северокорейской ракеты KN-23 по Украине был произведен 27 февраля. Общее количество выявленных пусков совпадает с данными разведки, согласно которым Северная Корея поставила России около 50 баллистических ракет.
Три ракеты были выпущены по Киеву и прилегающим к нему районам. Целями остальных были Харьковская, Полтавская, Донецкая и Кировоградская области.
В результате атак северокорейским вооружением, которые начались 30 декабря 2023 года, в Украине погибли 24 человека, 115 получили ранения, повреждены жилые дома и промышленные объекты.
Как уточнили в Офисе генпрокурора, около 50 ракет были, в частности, запущены из западных областей России - Белгородской, Воронежской и Курской. При этом Украина все еще выясняет, направил ли Пхеньян в Россию инструкторов для наблюдения за пусками ракет.
Ракеты КНДР у России
Напомним, в начале этого года в Белом доме заявили о том, что Россия получила от Северной Кореи баллистические ракеты. У президента США Джо Байдена утверждали, что такое вооружение российские оккупанты уже применяли для ударов по Украине.
В частности, одна из ракет КНДР упала в поле в Запорожской области. Еще одна ракета могла ударить по Бучанскому району Киевской области, из-за чего там возникла большая воронка.
Недавно использование северокорейских ракет Россией подтвердили в Организации Объединенных Наций (ООН).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.