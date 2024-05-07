Кабмин продлил срок бронирования от мобилизации еще на месяц
Кабинет министров продлил еще на месяц действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным решениями Министерства экономики.
Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
Это касается решений о бронировании, не закончившихся на день принятия этого решения.
Бронирование от мобилизации
Во время действия военного положения в Украине мобилизации подлежат все мужчины от 18 до 60 лет. Но работники критически важных предприятий, органов государственной власти могут быть забронированы от мобилизации. В настоящее время это регулируется постановлением Кабмина от 27.01.2023 №76.
В то же время Верховная рада приняла закон о новых порядках военной службы, мобилизации и военном учете.
Кабмин в течение месяца со дня публикации закона (с 17 апреля) должен определить новые критерии, на основе которых предприятия, учреждения и организации будут отнесены к критически важным, а их работники будут подлежать бронированию и определиться с новым порядком бронирования.