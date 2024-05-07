ua en ru
Вт, 07 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кабмин продлил срок бронирования от мобилизации еще на месяц

Украина, Вторник 07 мая 2024 12:44
UA EN RU
Кабмин продлил срок бронирования от мобилизации еще на месяц Фото: Кабмин продлил бронирование от мобилизации на месяц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров продлил еще на месяц действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным решениями Министерства экономики.

Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Это касается решений о бронировании, не закончившихся на день принятия этого решения.

Бронирование от мобилизации

Во время действия военного положения в Украине мобилизации подлежат все мужчины от 18 до 60 лет. Но работники критически важных предприятий, органов государственной власти могут быть забронированы от мобилизации. В настоящее время это регулируется постановлением Кабмина от 27.01.2023 №76.

В то же время Верховная рада приняла закон о новых порядках военной службы, мобилизации и военном учете.

Кабмин в течение месяца со дня публикации закона (с 17 апреля) должен определить новые критерии, на основе которых предприятия, учреждения и организации будут отнесены к критически важным, а их работники будут подлежать бронированию и определиться с новым порядком бронирования.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине
NEWS
Не только боевые. В Минобороны назвали вакансии в армии, на которые больше всего нужны люди
Не только боевые. В Минобороны назвали вакансии в армии, на которые больше всего нужны люди
DAILY
Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену