Как студентам-мужчинам выехать за границу: инструкция
Правительство одобрило изменения, которые позволяют мужчинам становиться участниками программ академической мобильности и выезжать за границу на обучение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Уряд Online".
Для пересечения границы, мужчинам необходимо:
- быть в возрасте от 18 до 22 лет;
- не подлежать призыву во время мобилизации;
- стать участником академической мобильности сроком на один семестр;
- учиться на дневной форме;
- получать образовательную степень бакалавра любой специальности, или же магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.
Какие документы необходимы:
- е-билет студента;
- заверение копии договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;
- военно-справочный документ от Территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП).
- справка от заведения образование о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном вузе.
В частности в справке должны быть указаны:
- основания сотрудничества;
- срок учебного семестра за рубежом;
- отсутствие по результатам двух последних семестров отрицательных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов.
В частности необходимо подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении.
Мобилизация в Украине
В начале полномасштабной войны Верховная рада поддержала указ президента Владимира Зеленского о введении военного положения, а также мобилизации на срок 30 суток. С мая 2022 года срок продолжался на три месяца.
В частности, во время полномасштабной войны мужчинам призывного возраста запрещено покидать страну. Впрочем, есть и исключения.
Детальнее о том, к чему готовиться военнообязанным в мае, - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.