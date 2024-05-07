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Как студентам-мужчинам выехать за границу: инструкция

Вторник 07 мая 2024 11:56
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Как студентам-мужчинам выехать за границу: инструкция Фото: как студентам-мужчинам выехать за границу (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство одобрило изменения, которые позволяют мужчинам становиться участниками программ академической мобильности и выезжать за границу на обучение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Уряд Online".

Для пересечения границы, мужчинам необходимо:

  • быть в возрасте от 18 до 22 лет;
  • не подлежать призыву во время мобилизации;
  • стать участником академической мобильности сроком на один семестр;
  • учиться на дневной форме;
  • получать образовательную степень бакалавра любой специальности, или же магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.

Какие документы необходимы:

  • е-билет студента;
  • заверение копии договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;
  • военно-справочный документ от Территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП).
  • справка от заведения образование о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном вузе.

В частности в справке должны быть указаны:

  • основания сотрудничества;
  • срок учебного семестра за рубежом;
  • отсутствие по результатам двух последних семестров отрицательных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов.

В частности необходимо подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении.

Мобилизация в Украине

В начале полномасштабной войны Верховная рада поддержала указ президента Владимира Зеленского о введении военного положения, а также мобилизации на срок 30 суток. С мая 2022 года срок продолжался на три месяца.

В частности, во время полномасштабной войны мужчинам призывного возраста запрещено покидать страну. Впрочем, есть и исключения.

Детальнее о том, к чему готовиться военнообязанным в мае, - в материале РБК-Украина.

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