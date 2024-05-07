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В военкомате Кривого Рога умер мужчина: что известно

Вторник 07 мая 2024 10:22
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В военкомате Кривого Рога умер мужчина: что известно Фото: в военкомате Кривого Рога умер мужчина (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На территории Криворожского Саксаганского территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП), 5 мая, в результате внезапного резкого ухудшения состояния умер военнообязанный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Днепропетровского областного ТЦК и СП.

Как отмечает областной ТЦК и СП, резкое ухудшение здоровья погибшего сопровождалось признаками эпилептического приступа. Мужчине сразу вызвали скорую помощь и оказывали домедицинскую помощь до прибытия врачей.

"Сотрудники патрульной полиции, прибывшие по вызову, констатировали биологическую смерть без признаков физического воздействия", - добавляет областной ТЦК.

Отмечается, что по факту смерти военнообязанного продолжаются следственные действия, в связи с чем общественность призывают воздержаться от эмоциональных, а также непроверенных суждений и заявлений.

Не первый случай

Только недавно один из военнообязанных также умер по дороге в учебный центр на Закарпатье. Как рассказали в Закарпатском областном ТЦК, причиной смерти также был эпилептический приступ.

Еще один случай произошел в конце февраля. У жителя Тернопольской области начались судороги на территории Чертковского районного ТЦК и СП. Он умер через несколько дней в больнице.

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Днепропетровская область ТЦК
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