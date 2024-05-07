Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Замах на Зеленського

СБУ викрила мережу з п'яти агентів ФСБ РФ, які готували вбивство президента України Володимира Зеленського. Так, одним із завдань зловмисників був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони президента, котрі б могли взяти главу держави в заручники, а згодом його вбити.

Окрім Зеленського ворог планував ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців. Серед затриманих два полковники Управління державної охорони України. Їм оголосили підозру в державній зраді та пособництві у вчиненні теракту та взяли під варту. Фігурантам загрожує довічне ув'язнення.

Воєнний стан і мобілізація

Комітет з питань національної безпеки рекомендував Верховній Раді продовжити строк дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Очікується, що вже завтра нардепи мають схвалити законопроекти своїм голосуванням на засіданні.

Бронювання від мобілізації

Уряд продовжив ще на один місяць дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих за рішеннями Мінекономіки.

Продовження стосується тих відстрочок, що не закінчилися на день ухвалення постанови, та відбуватиметься автоматично. Надалі підприємства матимуть змогу бронювати працівників вже за оновленими правилами, відповідно до змін законодавства про бронювання військовозобов'язаних.

ТЦК

У Хмельницькому ТЦК та СП попередили про відповідальність за поширення інформації в соціальних мережах щодо місця перебування, пересування працівників військкоматів під час заходів оповіщення громадян. Порушникам загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.

Тиса

У річці Тиса на Закарпатті почав знижуватись рівень води і прикордонники почали знаходити тіла чоловіків. Зокрема, лише за сьогодні було виявлено трьох потопельників.

Про те, наскільки небезпечною є Тиса, скільки вона вже забрала життів та де прикордонники фіксують найбільше спроб втечі - писало РБК-Україна в матеріалі.

Смерть у військкоматі

На території ТЦК у Кривому Розі раптово помер військовозобов'язаний. Військові стверджують, що у чоловіка стався епілептичний напад. За фактом смерті зараз тривають слідчі дії, до завершення яких в ТЦК закликали "утриматись від емоційних і неперевірених заяв та суджень".

Несправні ракети КНДР

В Офісі генпрокурора України розповіли, що близько половини тих північнокорейських ракет, якими Росія намагалася атакувати українську територію, вибухнули в повітрі.

Україна

Політика

Уряд скасував обмеження імпортних розрахунків для бізнесу, що діяли від початку повномасштабної війни. Раніше аналогічне рішення ухвалив Національний банк.

Студентам

Кабінет міністрів України оновив правила перетину кордону для студентів. Тепер не тільки дівчата, а й хлопці також можуть виїжджати на навчання за програмами академічної мобільності. Про умови виїзду та необхідні документи - читайте тут.

Справа митрополита УПЦ МП Луки

Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Запорізькому та Мелітопольському Луці (Андрію Коваленку), якого підозрюють у розпалюванні ворожнечі. Він протягом двох місяців він має перебувати під нічним домашнім арештом.

Курс

Долар дешевшає четвертий день поспіль. Офіційний курс на 8 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,2966 грн за 1 долар (-0,0595 грн).

Погода

Завтра в Україні спостерігатиметься відносне похолодання, подекуди заморозки. При цьому дощі підуть з переважної кількості регіонів країни.

Світ

Євробачення-2024

Євробачення-2024 стартує вже сьогодні, 7 травня. Сьогодні відбудеться перший півфінал, участь у якому візьмуть представниці України Jerry Heil та Alyona Alyona з піснею "Teresa & Maria". Вони виступатимуть під номером 5. Де дивитися трансляцію - дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.

Ізраїль взяв під контроль КПП "Рафах"

У ніч проти 7 травня одна з танкових бригад ЦАХАЛ встановила "оперативний контроль" над палестинською ділянкою контрольно-пропускного пункту "Рафах" на кордоні з Єгиптом. Ізраїль наголошує, що "Рафах" є останнім значним оплотом терористичного угруповання в Газі.

Сі Цзіньпін підтримав ідею Макрона про перемир'я

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час візиту до Парижа підтримав ініціативу французького президента Еммануеля Макрона про глобальне Олімпійське перемир'я. Йдеться зокрема про війни в Україні, секторі Газа та Судані.

Інавгурація Путіна

​​Сьогодні відбулася так звана "інавгурація" диктатора Володимира Путіна, на яку шість країн-членів ЄС відправили своїх представників. Йдеться зокрема про Францію, Угорщину, Словаччину, Грецію, Мальту та Кіпр.

Ядерні навчання Білорусі

Влада Білорусі слідом за Росією вирішила провести перевірку своїх носіїв тактичної ядерної зброї. Зокрема, йдеться про ракетні комплекси "Іскандер", які Мінську передала Москва.

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