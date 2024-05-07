Дожди пройдут, но прохлада останется: какой будет погода в Украине завтра

Завтра в Украине будет наблюдаться относительное похолодание. Хотя дожди уйдут из преимущественного количество регионов страны, однако, жарко не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook .

Погода в Украине

Как отмечает синоптик, в ближайшую ночь заморозки вероятны на севере и западе Украины. В ночь на 9 мая и в ночь на 10 мая заморозки распространятся на большую часть территории Украины, кроме южной части.

Завтра днем в Украине температура воздуха будет колебаться в пределах +13+18 градусов, на крайнем юге и Закарпатье местами +20+22 градуса.

В то же время антициклон с северо-запада Европы отодвигает осадки с территории страны, поэтому дожди на юге и востоке задержатся лишь в ближайшую ночь, а днем 8 мая и в течение 9 мая повсюду будет преобладать сухая погода.

Погода в Киеве

В Киеве ближайшей ночью +2+5 градусов, в окрестностях возможны заморозки, завтра днем +13+15 градусов, не жарко. Дождей не предполагается.

Общий прогноз к концу недели

Как отмечает Диденко, свежая погода продержится до конца недели. В воскресенье в Украине будет умеренно тепло, +15+20 градусов, преимущественно без осадков.

Вероятно, небольшой дождь пройдет местами в северных областях Украины.