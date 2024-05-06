Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

В России планируют провести ядерные учения, ГУР уничтожило скоростной катер оккупантов в Крыму, а Макрон надеется, что Си Цзиньпин повлияет на Путина.

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Оккупанты пытаются выйти на Курахово и Покровск

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что основные ударные силы российских войск сосредоточены в направлении крупных населенных пунктов Курахово и Покровска в Донецкой области.

"Имея изначально численное преимущество в личном составе, вооружении и военной технике, противник ежедневно атакует позиции наших войск", - заявил главком.

Он добавил, что задача украинских бойцов в этих условиях - удержать занимаемые рубежи и позиции, огнем артиллерии, ударными БПЛА и всеми средствами нанести максимальный урон врагу, истощить его, тем самым сорвать вражеские планы и выиграть время для формирования и подготовки резервов.

Атака на Сумы и область

Этой ночью Россия массированно атаковала "Шахедами" энергосистему Сумской области, в результате чего в областном центре и еще в нескольких районах исчез свет, а объекты критической инфраструктуры пришлось переводить на резервное питание.

Подробнее о последствиях атаки на Сумскую область и какая там ситуация сейчас - читайте в материале РБК-Украина.

ГУР уничтожило катер в Крыму

Подразделение ГУР МО Украины "Group 13" ударным морским дроном Magura V5 уничтожило российский скоростной патрульный катер проекта 12150 "Мангуст" в бухте Узкая на территории временно оккупированного Крыма.

"Катера такого класса используются вражеским флотом и спецслужбами как многоцелевые скоростные суда для патрулирования акватории, борьбы с диверсантами, а также поисково-спасательных операций", - заявили разведчики и добавляют, что стоимость катера составляет около 3 миллионов долларов.

РФ планирует обучение с ядерным оружием

Минобороны РФ анонсировало проведение военных учений по поручению диктатора Владимира Путина, на которых будет отработано применение ядерного оружия. Сообщается, что в них примут участие ракетные соединения Южного военного округа, а также авиация и силы ВМФ. Обучение россияне планируют провести "в ближайшее время" и в ответ на так называемые "провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц".

Какая на самом деле цель врага и готов ли он к применению "ядерки", - в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

Шмыгаль об отправке войск НАТО в Украину

Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью CBC заявил, что западные войска помогли бы Украине отбросить российских захватчиков, но пока Киев просит у партнеров только военную технику.

Кроме того, Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает на то, что члены НАТО примут решение о заявке на членство Украины на следующем саммите в Вашингтоне в июле, отметив, что Украина "в шаге от приглашения".

Военное положение и мобилизация

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении его указов по продлению в Украине срока действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации. Этот правовой режим предлагается продлить еще на 90 дней.

Ракеты для Patriot

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила о том, что западные страны, в том числе и Испания, передали Украине дополнительные ракеты для батарей Patriot.

Украина

Политика

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-обращения к Форуму оборонных индустрий призвал Европу к переходу на экономику "военного времени".

"Если мы хотим сохранить мир в Европе, мы должны перейти к европейской экономике и промышленности военного времени. Только так мы можем сдержать агрессию России, продемонстрировав, что у Европы есть средства для самозащиты. Совместное оборонно-промышленное пространство поможет преодолеть существующие проблемы", - заявил Кулеба.

Пожар в Кропивницком

В Кропивницке произошло чрезвычайное событие техногенного характера - загорелось предприятие по производству лакокрасочной продукции Химрезерв". Огонь удалось локализовать. Сообщается об одном погибшем. Власти поручили Центру контроля и профилактики болезней исследовать качество воздуха.

Взрыв в банке Чернигова

В центре Чернигова утром произошел взрыв в помещении банка около 4 утра. В ГСЧС рассказали, что в результате взрыва произошел пожар на площади 140 кв.м. Спасателям понадобился почти час, чтобы ликвидировать пожар. Здание повреждено, погибших и пострадавших нет. Полиция расследует дело по статье умышленного уничтожения или повреждения имущества

ГП "Документ"

Украинцам за границей возобновили выдачу паспортов. В ГП "Документ" паспорта будут выдавать прежде социально уязвимым категориям граждан, которые получили повторное уведомление о готовности паспорта для выдачи.

Чтобы получить документ, необходимо иметь СМС-сообщение о готовности паспорта, отправленное после 25 апреля, предоставить документ, удостоверяющий личность заявителя, в частности е-паспорт в приложении "Дія", и пройти процедуру верификации и проверить персональные данные.

Транзит российского газа

Украина и Россия могут начать переговоры о продлении транзита газа только после того, как Кремль выведет свои войска с украинской территории, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Курс

Доллар дешевеет третий день. Официальный курс на 7 мая 2024 установлен на таком уровне: 39,3561 грн за 1 доллар (-0,0408 грн).

Погода

Завтра, 7 мая, на фоне активности атмосферного фронта в Украине ожидаются дожди с грозами. Температура не превысит 20 градусов тепла.

Мир

Визит Си Цзиньпиня во Францию

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал тему войны в Украине одной из приоритетных во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином. Associated Press пишет, что Макрон надеется убедить Си Цзиньпина использовать свои рычаги влияния на Москву, чтобы "способствовать разрешению конфликта".

Выборы в США

Немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники пишет, что Джо Байден может сняться с президентских выборов в пользу Мишель Обамы (жены экс-президента США Барака Обамы). Некоторые демократы в США предполагают, что это произойдет в августе 2024 года на партийном съезде в Чикаго.

Новый пакет санкций ЕС

Европейская коммиссия направила странам Евросоюза 14-й пакет антироссийских санкций. В частности, планируется ввести ограничения на импорт российского сжиженного природного газа.