Проблемы со светом, водой и транспортом: каковы последствия атаки на Сумы и область
Этой ночью Россия массированно атаковала "Шахедами" энергосистему Сумской области, в результате чего в областном центре и еще в нескольких районах исчез свет, а объекты критической инфраструктуры пришлось переводить на резервное питание.
Что известно о последствиях атаки на Сумы и область и какая там ситуация сейчас - читайте в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке материала использовались данные Сумской ОВА, начальника Сумской ГВА Алексея Дрозденко, "Укрэнерго", КП "Электроавтотранс", КП "Горводоканал", командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.
Содержание
- Под ударом энергетика: где нет света
- Ситуация с водоснабжением
- Что с транспортом
- Предыстория: чем атаковали россияне, как сработала ПВО
Под ударом энергетика: где нет света
Как сообщили в Сумской ОВА, враг нанес удар по энергетическим объектам региона. В результате атаки россиян без электроэнергии остались населенные пункты Сумского, Роменского и Ахтырского районов. Из-за чего объекты критической инфраструктуры пришлось переводить на резервное питание.
"Водоснабжение и больницы будут обеспечены резервным питанием в полном объеме. Также, в городе разворачиваются пункты несокрушимости", - проинформировали в ОВА.
По данным "Укрэнерго", россияне повредили высоковольтный объект. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги. Энергетики обещают, что поэтапно будут подавать свет для потребителей.
"Благодаря слаженным и профессиональным действиям аварийных служб, энергетиков, ночью электроснабжение в пострадавших районах и частично в городе Сумы было восстановлено. Работы продолжаются", - говорят в Сумской ОВА.
Ситуация с водоснабжением
В Сумах временно отсутствует водоснабжение домов микрорайонов: Химгородка и Басов, улиц Харьковской, Сергея Табалы, Холодноярской бригады (СКД), Украинской Народной Республики (Екатерины Зеленко), Старореченской (Генерала Чеснова), Мира, Богуна, проспекта Свободы и прилегающих к ним улиц.
По состоянию на 08:30, водозаборы города работают в обычном режиме. Кроме Пришибского водозабора, работу которого коммунальщики возобновляют из-за проблем в энергосистеме в результате атаки.
КП "Горводоканал" в свою очередь напомнил жителям Сум об актуальной потребности всегда иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд. Телефоны диспетчерской службы: 050 407-81-10, 067 548-21-12.
Что с транспортом
КП "Электроавтотранс" информирует, что в связи с состоянием энергосистемы города на линии работают только троллейбусы с автономным ходом. Впрочем, специалисты делают все, чтобы улучшить ситуацию.
Предыстория: чем атаковали россияне, как сработала ПВО
Напомним, что этой ночью в ряде областей Украины звучала тревога, во время которой в Сумах раздались громкие взрывы. Как предупредили в Воздушных силах ВСУ, российская армия в очередной раз решила запустить дроны-камикадзе по Украине. Враг выбрал северное направление, применив 13 "Шахедов".
"В ночь на 6 мая 2024 года российские оккупанты атаковали с северного направления 13-ю ударными БПЛА типа Shahed-131/136 (район пусков - Курская обл. - РФ.)", - написал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
В общей сложности, по словам Олещука, силам ПВО удалось сбить 12 дронов - все они были уничтожены в Сумской области, но не обошлось без повреждений.
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