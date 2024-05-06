ЧП в Кропивницком. Город охватил масштабный пожар, проверяют качества воздуха
В Кропивницке произошло чрезвычайное событие техногенного характера - горит предприятие "Химрезерв". Огонь удалось локализовать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Кировоградской областной военной администрации (ОВА) Андрея Райковича.
Как отметил Райкович, пожар на объекте не связан с военной агрессией России. По его словам, согласно предварительному определению - это чрезвычайное событие техногенного характера.
"Дал задание управлению по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения ОВА оперативно привлечь специалистов ГП областной центр контроля и профилактики болезней к исследованию качества воздуха", - отметил глава ОВА.
Позже он сообщил, что пожарным удалось локализовать огонь на объекте. К сожалению, спасатели обнаружили одного погибшего.
Известная причина возгорания
Как пишет Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), на территории резервуарного парка предприятия загорелась емкость с жидкостями.
Огонь удалось локализовать уже в 14.15. В настоящее время спасатели продолжают его ликвидацию.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как вчера, 5 апреля, в центре Чернигова произошел взрыв в помещении банка.
Также недавно пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии Николаева. Тогда же огонь охватил территорию площадью 2000 квадратных метров.
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