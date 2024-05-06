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Дожди с грозами: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине завтра

Украина, Понедельник 06 мая 2024 11:47
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Дожди с грозами: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине завтра Фото: погода в Украине 7 мая (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Украине 7 мая на фоне активности атмосферного фронта ожидаются дожди с грозами. Температура не превысит 20 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Погода в Украине

Как отмечает синоптик, холодный атмосферный фронт 7 мая принесет дожди с грозами на большую часть территорий Украины. Исключения станут Крым и Приазовье, где осадки завтра маловероятны.

Также ожидается порывистый юго-западный и западный ветер. Иногда со штормовым порывом до 15-20 метров в секунду.

В дальнейшем в Украине будет везде наблюдаться относительная прохлада с температурой днем до +14+20 градусов. Также вероятны заморозки внутри недели.

Погода в Киеве

В столице 7 мая ожидается периодический дождь с грозой.

Температура воздуха завтра снизится и в течение дня составит +17+19 градусов. Западный ветер в Киеве будет порывистым.

Погода в Украине

Как отмечали синоптики Укргидрометцентра накануне, эта рабочая неделя в Украине будет дождливой. Только поближе к ее концу ожидается сухая погода.

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