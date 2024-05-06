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Байден может сняться с президентских выборов в США и выдвинуть замену, - Spiegel

США, Понедельник 06 мая 2024 02:48
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Байден может сняться с президентских выборов в США и выдвинуть замену, - Spiegel Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Летом Джо Байден может снять кандидатуру с президентских выборов и предложить выдвинуть вместо него Мишель Обаму - жену экс-президента США Барака Обамы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.

В Демократической партии США не исключают, что Байден может объявить такое решение в августе 2024 года во время партийного съезда в Чикаго.

Издание отметило, что демократы даже включили Мишель Обаму в свои опросы общественного мнения касательно потенциальных кандидатов.

"О женщине-президенте мечтают многие американцы", - пишет издание.

По данным журналистов, причиной является почтенный возраст Байдена - две трети американцев считают его слишком старым для руководства страной в течение еще четырех лет.

В то же время, многие американцы не очень стремятся к победе на выборах Дональда Трампа, возраст которого не намного меньше действующего главы государства. Также свою лепту вносит большое количество дел, которые сейчас рассматриваются судами против политика.

Президентские выборы в США

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Фаворитами нынешней гонки от демократов являются действующий президент Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп.

На днях аудитора компании Trump Media обвинили в мошенничестве и обмане клиентов из-за нарушения действующего законодательства.

Американский генерал Бен Ходжес выразил осторожный оптимизм, что Трампа второй раз президентом не изберут.

Кроме того, недавно Трампу выписали штраф на 9 тыс. долларов за посты в соцсетях и пригрозили отправить в тюрьму.

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