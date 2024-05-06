Россия проведет учения с тактическим ядерным оружием из-за "провокаций" Запада
В соответствии с поручением диктатора Владимира Путина, российская армия проведет учения с тактическим ядерным оружием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны России.
В ближайшее время российская армия осуществит комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки, а также применения нестратегического ядерного оружия.
Как отмечает Минобороны, учения пройдут "в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России".
Ядерные угрозы России
Во время полномасштабной войны российский диктатор неоднократно прибегал к жалким угрозам Западу ядерным вооружением. В качестве примера, в феврале 2024 года, во время обращения к Федеральному собранию, Путин заявил о "полной готовности" ядерных сил, а также скулил о привлечении военнослужащих союзников Украины к войне.
Между тем, премьер-министр Польши Дональд Туск убежден в том, что слова диктатора следует воспринимать серьезно и быть готовым к плохим сценариям.В то же время Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, со своей стороны, отмечает, что регулярные ядерные угрозы России следует воспринимать как психологическое запугивание, а не реальные намерения.
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