Россия проведет учения с тактическим ядерным оружием из-за "провокаций" Запада

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны России .

В ближайшее время российская армия осуществит комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки, а также применения нестратегического ядерного оружия.

Как отмечает Минобороны, учения пройдут "в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России".

Ядерные угрозы России

Во время полномасштабной войны российский диктатор неоднократно прибегал к жалким угрозам Западу ядерным вооружением. В качестве примера, в феврале 2024 года, во время обращения к Федеральному собранию, Путин заявил о "полной готовности" ядерных сил, а также скулил о привлечении военнослужащих союзников Украины к войне.

Между тем, премьер-министр Польши Дональд Туск убежден в том, что слова диктатора следует воспринимать серьезно и быть готовым к плохим сценариям.В то же время Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, со своей стороны, отмечает, что регулярные ядерные угрозы России следует воспринимать как психологическое запугивание, а не реальные намерения.