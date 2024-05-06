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НБУ снижает официальный курс доллара третий день подряд

Украина, Понедельник 06 мая 2024 15:47
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НБУ снижает официальный курс доллара третий день подряд Фото: курс доллара упал на 4 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 7 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,3561 гривен за 1 доллар (-0,0408 грн).

НБУ снижает официальный курс доллара третий день подряд

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,3983 гривен за 1 евро (+0,0624 грн).

НБУ снижает официальный курс доллара третий день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 9 копеек до 39,20-39,30 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ снижает официальный курс доллара третий день подряд

udinform.com

На наличном рынке курс не изменился - 39,85 грн/доллар.

Ситуация на рынке

Напомним, в НБУ заявили, что рост курса доллара в апреле был вызван возобновлением международной помощи Украине в марте, что привело к увеличению бюджетных расходов.

В то же время, ситуация на валютном рынке оставалась контролируемой, режим управляемой гибкости обеспечивал умеренные двусторонние колебания обменного курса.

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