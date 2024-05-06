ua en ru
Пн, 06 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кулеба призвал ЕС к общему оборонно-промышленному комплексу

Понедельник 06 мая 2024 13:13
UA EN RU
Кулеба призвал ЕС к общему оборонно-промышленному комплексу Фото: Дмитрий Кулеба, глава Министерства иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Если Европа хочет сохранить мир, она должна перейти к промышленности военного времени, что поможет сдержать российскую агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебу, которого цитирует ведомство.

Во время обращения на форуме оборонных индустрий Украина-ЕС, Кулеба заявил, что агрессию со стороны Российской Федерации можно остановить только с помощью преобладающей оборонной мощи. Последнее можно достичь благодаря совместному наращиванию оборонной промышленности.

"Если мы хотим сохранить мир в Европе, мы должны перейти к европейской экономике и промышленности военного времени. Только так мы можем сдержать агрессию России, продемонстрировав, что Европа имеет средства для самозащиты. Общее оборонно-промышленное пространство поможет преодолеть существующие проблемы", - заявил Кулеба.

В частности Кулеба назвал составляющие успеха развития европейской оборонной промышленности. Среди них:

  • создание общего оборонно-промышленного пространства в рамках Европейского союза (ЕС), стран-партнеров и стран-кандидатов. Это поможет избежать проблем, возникающих из-за использования различных видов оружия, а также боеприпасов;
  • долгосрочное планирование, контракты и закупки.
  • усиление сотрудничества между оборонными отраслями Украины и ЕС.

Производство оружия

С начала полномасштабной войны, Украина начала усиливать свой оборонно-промышленный комплекс (ОПК). По словам президента Владимира Зеленского, в настоящее время в украинском ОПК работают 500 предприятий, к работе которых привлечены почти 300 тысяч граждан.

Как рассказывал глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, в течение прошлого года наша ОПК выросла в 6 раз.

Украина не единственная, кто не стоит на месте. Как пример, Соединенные Штаты Америки в это время удвоили финансирование на закупки и производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Финляндия, в свою очередь, планирует построить завод по производству взрывчатки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация МИД Украины
NEWS
Никогда не будет достаточно. Украина рассчитывает на поставку артснарядов от партнеров, - Камышин
Никогда не будет достаточно. Украина рассчитывает на поставку артснарядов от партнеров, - Камышин
DAILY
Капеллан Константин Холодов: Наша церковь разрешает защищать с оружием в руках
Ольга Маджумдаржурналист РБК-Украина Капеллан Константин Холодов: Наша церковь разрешает защищать с оружием в руках