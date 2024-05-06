Паспортный сервис возобновил выдачу документов за границей, но есть нюанс
Зарубежные подразделения паспортного сервиса возобновили выдачу готовых документов, но в тестовом режиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу центра обслуживания граждан "Паспортный сервис".
"Для предупреждения и недопущения перегруженности системы и повторных технических сбоев, выдача будет происходить в первую очередь социально уязвимым категориям граждан и после повторного получения SMS сообщения о готовности паспортов для выдачи", - пишет паспортный сервис.
В частности лиц, ожидающих выдачу готовых документов, призвали соблюдать правила:
- иметь SMS-сообщение о готовности паспорта;
- иметь при себе документ, который будет удостоверять личность заявителя. Речь идет также и об электронном паспорте в приложении "Дія";
- пройти процедуру верификации и проверить персональные данные.
Выдача документов за границей
Недавно Министерство иностранных дел (МИД) приняло решение об ограничении консульств в предоставлении услуг военнообязанным мужчинам-беженцам. В частности, на следующий день, 24 апреля, Кабинет министров обнародовал постановление о запрете выдачи военнообязанным загранпаспортов за пределами страны. Узнать, кого это постановление не касается, можно по ссылке.
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