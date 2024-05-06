Зачем Путину ядерные учения: эксперт назвал вероятную цель диктатора

Какая на самом деле цель врага и есть ли риск ядерной эскалации - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Содержание

РФ готовит ядерные учения: что известно

Сегодня Минобороны России обнародовало сообщение о том, что якобы Генштаб по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к проведению учений с тактическим ядерным оружием. Заявлено, что в них примут участие ракетные соединения Южного военного округа, а также авиация и силы ВМФ, но где именно это будет происходить не сказано.

Что касается цели, то учения, по версии россиян, готовятся в ответ на так называемые "провокационные заявления и угрозы западных официальных лиц" и будут проведены "в ближайшее время". О каких именно заявлениях идет речь уточнили в Кремле. Спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что российские учения с нестратегическим ядерным оружием "связаны с заявлениями Запада о готовности отправить войска в Украину" (конкретные имена он не называет, но судя по словам, речь идет об идеях президента Франции Эмануэля Макрона по отправке западных войск в Украине).

Слова Пескова подкрепил и заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, заявивший, что учения станут ответом на "провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц".

Реакция СНБО и ГУР

На планы страны-агрессора врага уже начали реагировать на Украину. По мнению руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, это очередная манипуляция врага.

"Это ответ на разговоры о возможности привлечения западных войск в Украине и ядерку в Польше. Но вы заметили, с 2022 года ничего не изменилось, у них не существует больших страшилок, чем манипуляции с ядеркой. Соответственно, нужно просто их переступить и идти дальше", - считает Коваленко.

В Центре противодействия дезинформации добавляют, что возвращение РФ к нескрываемому ядерному шантажу свидетельствует о страхе в Кремле и отсутствии других рычагов влияния на ситуацию. В ЦПД считают, что в Москве отлично понимают катастрофические последствия для самой России в случае применения ядерного оружия. Единственная цель российских учений и таких заявлений - попытка запугать мир и заставить пойти на уступки.

Также заявление Минобороны РФ прокомментировали в ГУР МО. Представитель украинской разведки Андрей Юсова говорит, что пока что-то новое, кроме информационного эффекта, не наблюдается.

"Понятно, что вся необходимая информация собирается. И над этим работают украинские спецслужбы и весь свободный мир. Ядерный шантаж - это стабильная практика режима Путина. Поэтому какой-то "эпохальной" новости здесь нет", - заверил Юсов.

Эксперт назвал цель Путина

Военный эксперт Павел Нарожный в комментарии РБК-Украина отметил, что такое бряцание оружием, ядерные угрозы и эскалацию ядерного конфликта Путин использует не впервые.

"Какие могут быть варианты: если это стратегическое ядерное оружие, то это оружие, которое может уничтожить Киев одним ударом. Но готов ли Путин к такому уровню эскалации? Это значит, что вместо страны будет просто ядерная пустыня. И этот удар будет не только по Украине, а по всем странам НАТО, загрязнение будет просто невероятных масштабов, радиоактивные дожди будут проходить в Париже и Франкфурте", - говорит эксперт.

Он пояснил, что если брать в пример тактическое ядерное оружие (о котором и упомянули сегодня в Минобороны РФ), то в случае его применения происходит загрязнение также на большей части территории, но с меньшими последствиями.

"Какой он может получить бенефит? Это удар, который уничтожит участок фронта от 2 до 5 км. То есть будет огромный взрыв. Но это значит, что российская пехота будет идти по этой загрязненной территории и они будут держать там оборону, они не могут ее просто так пройти и идти дальше. То есть получить какой-нибудь плюс чисто с военной точки зрения маловероятно. А получить глобальную изоляцию можно", - отмечает Нарожный.

Эксперт напоминает, что сейчас у Путина есть возможность торговать со странами первого мира, продавая, например, нефть в Европу. А в случае применения "ядерки" диктатор получит такую изоляцию, что у него просто банально экономика этого не выдержит. В частности, со стороны Китая, который часто высказывается о том, что нельзя использовать ядерное оружие в любых случаях.

"Он (Путин - ред.) не сможет работать даже со своими друзьями-диктаторами. Поэтому использование ядерного оружия маловероятно. А это бряцание - мы провели обучение, передали тактическое ядерное оружие, разместили его на территории Беларуси, мы корабли с тактическим ядерным оружием разместили где-то в Балтийском море. Это больше бряцание, чтобы держать европейцев и американцев в постоянном напряжении", - считает эксперт.

Химическое оружие как "альтернатива"

Более вероятно, по мнению Нарожного, использование химического оружия, которое РФ уже и так применяет.

"Они сбрасывают гранаты с хлорпикрином. Есть неподтвержденное использование артиллерийских снарядов с химическим оружием. Здесь они на такой грани находятся, да, они нарушают договоренности о неиспользовании химического оружия, они нарушают Женевскую конвенцию и так далее. Но пока так выглядит, что Европа, хотя Европа, хотя и очень обеспокоена использованием химического оружия, но уже много есть примеров использования того же "Новичка" против политиков, шпионов и так далее", - объясняет собеседник.

По словам эксперта, Запад понимает, что ядерные учения - это бряцание. Потому что, если бы западные страны боялись, то Украина не получила бы никакой военной поддержки.

"Этот пакет на 60 миллиардов от США был бы нереальным, мы не получили бы ни снарядов для артиллерии, ни артиллерию, если бы Запад воспринимал это как 100% использования ядерного оружия. Никто не хочет, чтобы на их территории появилось ядерное загрязнение. Все прекрасно понимают, что задача Путина - оставаться до самой смерти у власти, и чтобы его потомки получили царство по наследству. Чтобы они могли жить так же, как живет верхушка РФ. Для этого они строят холдинги, в которых прячут миллиардное состояние", - отмечает Нарожный.

Эксперт добавляет, что у Путина нет задачи весь мир превратить в ядерный пепел, как говорит его пропаганда.

"Его задача - это получить гораздо больше власти, благ и чтобы россияне были в рабстве и обеспечивали эту жизнь КГБшной верхушке, которая по сути и является властью в РФ. А получить жизнь в бункере, где нельзя будет подняться на поверхность и наслаждаться жизнью, какая у него была - это не его цель", - подытожил Нарожный.