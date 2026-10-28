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Трамп анонсировал скорую встречу с Зеленским и Путиным

07:17 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Трамп анонсировал скорую встречу с Зеленским и Путиным Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию его беседы с журналистами.

Трамп сказал журналистам утром 28 октября, что в отношениях между Вашингтоном и Москвой в контексте войны в Украине есть значительный прогресс.

"И, думаю, у нас есть значительный прогресс в отношениях с Россией - в контексте России и Украины. Вскоре состоится встреча, и, по моему мнению, достигнут значительный прогресс", - заявил лидер США.

На уточняющий вопрос представителя СМИ о какой именно встрече идет речь, Трамп сказал:

"Встреча с президентом Путиным и с президентом Зеленским. И, думаю, достигнут значительный прогресс", - добавил он.

Что предшествовало

Накануне, 27 октября, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с Путиным по поводу завершения войны против Украины.

После этого они также пообщались с Зеленским. Одной из тем были предстоящие переговоры с участием Украины, США и России.

Как сообщалось ранее, трехсторонние переговоры на техническом уровне планируют провести в Абу-Даби в первой половине ноября .

О договоренности по их восстановлению сообщали после предварительных дипломатических контактов.

В то же время, это не означает, что встреча Трампа, Зеленского и Путина уже окончательно согласована: конкретной даты саммита лидеров в приведенном заявлении Трамп не назвал.

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