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В ЕК назвали условие для переговоров по продлению транзита газа РФ через Украину

Киев, Понедельник 06 мая 2024 16:09
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В ЕК назвали условие для переговоров по продлению транзита газа РФ через Украину Фото: Кадри Симсон, еврокомиссар по вопросам энергетики (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Юрий Дощатов

Украина и Россия могут начать переговоры о продлении транзита российского газа только после того, как Москва выведет свои войска.

Об этом в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон после переговоров с министром энергетики Украины Германом Галущенко.

"Контракт с Украиной (по транзиту газа - ред.) истекает в декабре. Мы не просим наших партнеров (Украину - ред.) вести переговоры с Россией. Но первые переговоры должны состояться после того, как Россия выведет свои войска из Украины", - рассказала еврокомиссар.

Она напомнила, что Европа все еще получает российский газ по двум газопроводам - через Украину и Турцию.

По словам Симсон, на фоне прекращения транзита через Украину нужно найти альтернативы для обеспечения газом Словакии и Австрии.

"Мы упорно работали над тем, чтобы развивать этот альтернативный инфраструктурный потенциал. И мы готовы (к сокращению поставок - ред.)", - заявила она.

Еврокомиссар подчеркнула, что еще в 2023 году Россия решила сократить поставки газа в ЕС односторонним решением, чтобы манипулировать рынками Европы. Блоку будет непросто в условиях дальнейших сокращений импорта газа из РФ.

"Это будет дорого. Но мы готовы к этому", - отметила она.

Транзит газа

Стоит заметить, что Украина продолжает транзит российского газа даже после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в страну. Газ импортируют страны Европы, которые сильно зависят от таких поставок.

31 декабря этого года контракт Украины с "Газпромом" о транзите газа уже заканчивается. После этого поставки через украинскую территорию остановят.

Премьер Украины Денис Шмыгаль подчеркивал, что Киев не будет начинать переговоры о продлении транзита с Россией.

Более детально о ситуации с транзитом - в материале РБК-Украина.

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