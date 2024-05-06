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Шмыгаль о введении западных войск в Украину: если придет время, мы будем благодарны

Понедельник 06 мая 2024 09:32
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Шмыгаль о введении западных войск в Украину: если придет время, мы будем благодарны Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Подкрепление со стороны западных военнослужащих поможет Украине оттеснить врага. Если придет время, Киев будет благодарен такому шагу от партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, которого цитирует CBC.

Как и упоминалось выше, отвечая на вопрос, будет ли приветствовать Украина введение войск из стран НАТО, Шмыгаль заявил, что это поможет отбросить врага. Впрочем, сегодня Киев просит у союзников только военную технику.

"Если придет время, мы будем абсолютно благодарны, и мы будем рады", - добавил Шмыгаль.

Вопросы введения западных войск в Украину

В конце зимы президент Франции Эммануэль Макрон допустил сценарий, предусматривающий ввод войск на территорию Украины. Слова французского лидера вызвали беспокойство среди его коллег, впрочем, были и те, кто поддержал бы такой шаг.

Как пояснил Макрон, он не исключает ни одного сценария, поскольку сегодня мир борется с человеком (диктатором Владимиром Путиным), который не имеет границ в своих действиях.

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