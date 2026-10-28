Зеленский 23 раза говорил о выборах, но законодательство не изменено: интервью с Железняком

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Для возобновления избирательного процесса в Украине необходимы условия безопасности, завершение войны и новое законодательство, которого до сих пор нет, несмотря на десятки заявлений президента. А проект госбюджета-2027 требует сокращения популистских расходов в пользу ВСУ.

О "дефектах" бюджета-2027, проблемах антикоррупционной системы и политических амбициях в интервью проекту РБК-Украина "Не перебивайте" с Владимиром Куренным рассказал народный депутат, первый заместитель главы финкомитета Рады Ярослав Железняк.

Главное:

Нереалистичность госбюджета и средства для армии : Поданный правительством документ не предусматривает увеличения зарплат военным, однако комитет поддержал поправку об их пересмотре за счет сокращения непрофильных расходов ("марафонов", "кешбэков") и детенизации (табак, алкоголь, игорный бизнес, таможенные схемы).

: Поданный правительством документ не предусматривает увеличения зарплат военным, однако комитет поддержал поправку об их пересмотре за счет сокращения непрофильных расходов ("марафонов", "кешбэков") и детенизации (табак, алкоголь, игорный бизнес, таможенные схемы). Нулевое влияние Ермака и конструктив с Федоровым : влияние Андрея Ермака на сегодняшний день сведено к минимуму, в то же время с Михаилом Федоровым удалось наработать ряд важных законов.

: влияние Андрея Ермака на сегодняшний день сведено к минимуму, в то же время с Михаилом Федоровым удалось наработать ряд важных законов. Политические амбиции и "кухня" телеграм-канала : Политик заявляет о своих политических амбициях на период после завершения войны, а его телеграм-канал является рабочим инструментом, который он ведет лично с помощью ИИ.

: Политик заявляет о своих политических амбициях на период после завершения войны, а его телеграм-канал является рабочим инструментом, который он ведет лично с помощью ИИ. Проблема Генерального прокурора : Частая смена исполняющих обязанности генпрокурора является системной проблемой, которую предлагается решить через проведение прозрачных открытых конкурсов.

: Частая смена исполняющих обязанности генпрокурора является системной проблемой, которую предлагается решить через проведение прозрачных открытых конкурсов. Презумпция невиновности и лазейки в судах: Несмотря на поддержку принципа презумпции невиновности, антикоррупционную систему нужно усовершенствовать – убрать лазейки для затягивания дел в ВАКС и навести порядок с прохождением миллионных залогов.

О госбюджете на 2027 год

– Вы работаете в финансовом комитете, и главный документ страны сейчас – это бюджет. На каком этапе оценка действий правительства по его формированию?

– Это уже примерно 12-й или 13-й бюджет, который я наблюдаю в своей жизни (еще с опыта до депутатства). Несмотря на это, текущий бюджетный проект имеет существенный изъян – он нереалистичный. Когда ВВП падает, странно видеть презентации правительства с триллионами долларов, над которыми уже смеются даже зарубежные партнеры.

Но главная несправедливость правительственного варианта – нулевое увеличение зарплат военным. Оклад в 20 тысяч гривен сейчас и в 2022 году – это совершенно разные вещи из-за инфляции. Когда на мебельную фабрику с бронированием ищут людей на 60 тысяч, а у военного 20 тысяч – это несправедливо, особенно на фоне роста зарплат судей и прокуроров.

Только что после заседания бюджетного комитета я могу сообщить: мы подали правку об обязательстве правительства пересмотреть зарплаты военным, и ее единогласно поддержали 13 коллег из разных фракций и групп. Чтобы найти корзину для финансирования (минимум 200 миллиардов на зарплаты военным и до 50 миллиардов на фонд поддержки бизнеса и страхования), мы предлагаем сократить непрофильные расходы: "марафоны", "кешбэки", дороги, странные программы в ОПК, а также закрыть схемы на нелегальном табаке, алкоголе, казино и таможне.

Отметим, 27 октября Рада поддержала бюджет на 2027 год за основу.

– Как соотносится размер внешней помощи с нашим бюджетом? Насколько западные партнеры закрывают наши дыры?

– Партнеры закрывают около 50-60% наших потребностей, финансируя невоенный бюджет (зарплаты, пенсии, укрытия для энергетики) и частично военные закупки и ремонт техники.

Но их логика проста: они выделяют средства (которые в разы превышают мирный бюджет страны), но требуют домашнюю работу – борьбу с коррупцией. Они не хотят объяснять своим избирателям, почему дают деньги, которые потом выводятся в офшоры на экзотических островах. К сожалению, власть часто игнорирует антикоррупционные изменения ради спасения отдельных персонажей.

Например, бизнесу до сих пор не вернули 18 миллиардов гривен НДС, потому что "нет денег". В то же время принятие безопасной евроинтеграционной антикоррупционной стратегии принесло бы 365 миллионов евро (что значительно перекрывает эти 18 миллиардов), но даже такие документы иногда тормозятся.

Фото: Ярослав Железняк (инфографика РБК-Украина)

– В проекте бюджета есть расходы, которые вы назвали бы мегапопулистскими? Что скажете об идее повышения налогов?

– Власть закладывает в бюджет пиарные вещи: выплаты "тысячи от Зеленского" всем подряд, финансирование телемарафона на 1,6 миллиарда или стратегических коммуникаций на 5,4 миллиарда гривен.

Что касается налогов – логика правительства напоминает принцип "чтобы корова давала больше молока, ее надо больше доить и меньше кормить". Повышать налоги для бизнеса в такое время – ошибка.

Резервы лежат не в карманах налогоплательщиков, а в дырявом ведре коррупционных схем: таможня (поддельные сертификаты), нелегальный табак (заводы в Тернополе и под Львовом), нелегальное топливо, алкоголь и игорный бизнес. Закрыл схему – сразу получил миллиарды в госбюджет без обдирания бизнеса.

О собственном политическом проекте

– Поговорим о политике. В разных телеграм-каналах в свое время появлялись сообщения, что народный депутат Железняк будет создавать свой собственный политический проект. В этом есть хоть крупица правды? У вас есть такие планы?

– Дай Бог, чтобы у нас была возможность иметь нормальную политическую жизнь. Словосочетание "политический проект" мне не очень нравится, но в стране для этого должны появиться определенные условия.

Во-первых, должна быть хоть какая-то ситуация с безопасностью. Во-вторых, должно закончиться полномасштабное вторжение – сидеть под ракетами и заниматься политическими тусовками достаточно странно. В-третьих, должно появиться избирательное законодательство, по которому эти выборы вообще состоятся.

Я посчитал: президент Владимир Зеленский за последнее время уже 23 раза публично комментировал вопросы выборов, но законодательство остается абсолютно неизменным. Как будут голосовать украинцы за границей? Что делать с временно перемещенными лицами? Как быть с миллионом военных на фронте? Ответов на эти простые вопросы до сих пор нет.

Но чтобы я не выглядел как стандартный политик, который пытается уклониться от прямого ответа: есть ли у меня такие амбиции? Конечно, есть. У меня есть много наработанных законопроектов, четкие планы и замечательная команда, которую я хочу видеть рядом.

Я начинал этот созыв как очень молодой человек – мне было 29 лет, а вчера мне исполнилось уже 37. Как мы шутим с коллегами, начинали как самый молодой парламент мира, а заканчивать будем как самый старый.

Я хочу, чтобы мы начали оценивать работу народного депутата, министра или даже президента иначе. Это не какая-то божественная благодать, не исключительный дар и не сакральное призвание. Это обычная работа: я точно такой же живой человек, которого вы можете встретить в любом супермаркете. Вы, налогоплательщики, платите за эту работу хорошую зарплату – честно говоря, попробуйте еще найти где-то такие условия. И требовать от нас надо как от наемников народа в хорошем смысле этого слова: эффективности, прозрачности и соблюдения своих обещаний.

Что касается партии "Голос", членом которой я являюсь: фракция работает, хотя из-за смерти коллеги нас стало меньше. Партийная деятельность во время военного положения полностью ограничена законом. Часть коллег захочет продолжать политическую жизнь, но некоторые пойдут другим путем.

Например, мой коллега Владимир Цабель, которого я пригласил в парламент и который до этого был топ-консультантом в McKinsey, сложил мандат, чтобы пойти в Miltech и помогать стране бороться с врагом с другой позиции. Это абсолютно нормально.

Я хочу, чтобы в следующем созыве украинского парламента вместо людей, которые были не готовы к государственным вызовам и занимались непонятными вещами, избирали настоящих профессионалов, которые понимают весь вес государственного управления.

– Вы один из самых известных инсайдеров Верховной Рады. Некоторые говорят, что вы функционируете практически как полноценное медиа, освещающее парламентскую работу. Насколько это трудно, есть ли у вас команда и сколько это стоит?

– Это очень важный аспект. Для меня это в первую очередь инструмент, а не стремление стать СМИ. Я народный депутат и очень надеюсь, что неплохой, по крайней мере за это время не скурвился и имею конкретные результаты.

Все началось несколько случайно: трансляции Верховной Рады просто исчезли, а мне важно понимать, за что именно я нажимаю кнопку. Коллеги, журналисты, эксперты и бизнес начали массово спрашивать, что принял парламент, потому что им по этим законам жить. В простой форме я начал описывать процессы, добавляя собственные оценки: даже если закон мне не нравится, но он проголосован, я честно пишу его плюсы и минусы, а люди сами делают выводы. Это оказалось безумно популярным.

Пишет ли это кто-то вместо меня? Это очень легко проверить. Вот мы сидим с вами в эфире, и за это время в моем канале не выйдет ни одного поста – просто потому, что их пишу я. Там есть ошибки, опечатки, иногда шутки или троллинг, потому что это пишет живой человек с телефоном в руках. Например, по вечерам с 9 до 9:30 вы не увидите ни одной публикации, потому что в это время я укладываю сына спать и читаю ему сказки. Для меня это стоит ровно 0 гривен и 0 копеек.

Но у нас очень технологично построенная команда. Я большой фанат искусственного интеллекта и начинаю каждое совещание с вопроса: какие процессы мы можем автоматизировать? То, что раньше занимало часы (например, нарезка эфиров, создание обложек), у нас делается автоматически и качественнее человека.

Мы перевели всю команду на ИИ-модель Claude (подписка стоит 200 долларов в месяц), и с помощью этих инструментов мы делаем очень качественные продукты. Например, моя ИИ-система идеально и оперативно обрабатывает все комментарии под постами – даже неприятные, потому что это обратная связь и диалог с людьми.

Что касается финансовой прибыли от трафика в соцсетях и YouTube: какая-то небольшая прибыль есть, порядка 1000-1500 долларов, которые полностью идут на обеспечение работы команды, а остатки направляются на благотворительность или военные облигации. Я точно не лидер по просмотрам. Мой канал – это коммуникация о том, почему важны изменения, как закрывать коррупционные схемы и почему нужно повышать зарплаты военным.

В то же время мой сосед по партийной скамье в "Голосе", Николай Давидюк, который сконцентрировался на международной повестке, значительно опережает нас по просмотрам, потому что международные новости людям интереснее, чем скучные экономические и бюджетные правки.

О влиянии Ермака

– Вы упоминали, что были одним из самых жестких критиков Андрея Ермака, Миндича и других топ-фигур. Но те, кто внимательно за вами следит, часто спрашивают: почему вы якобы никогда не критикуете Олега Татарова, который остается заместителем руководителя Офиса президента и фактически контролирует весь правоохранительный блок?

– Это очень легко проверить: достаточно сейчас зайти в мой телеграм-канал или вбить его фамилию в поиск, чтобы найти множество резких постов и оценок. Я убежден, что вряд ли вы найдете хотя бы одного представителя власти, которого мы бы не критиковали.

Справедливости ради, апогей нашего противостояния с Олегом Татаровым произошел во время битвы за Бюро экономической безопасности (БЭБ). Тогда он вместе с Андреем Ермаком и Владимиром Зеленским лично звонили, давили и угрожали народным депутатам, пытаясь заставить нас проголосовать за их провальный законопроект о перезагрузке БЭБ.

Но скромный народный депутат Ярослав Железняк смог сбить им голоса до 222, вместо необходимых 226. В результате мы продавили принятие моей редакции закона. Потом были долгие попытки затянуть назначение через СБУшные письма и другие "танцы с бубнами", но мы дожали.

Я принципиальный человек, я родом из Мариуполя, и меня трудно напугать. Я не боюсь идти на конфликты с кем угодно в этой стране: если мне не нравятся действия президента, Татарова или Арахамии – я открыто об этом говорю.

– А как насчет слухов о том, что Андрей Ермак до сих пор сохраняет колоссальное влияние на принятие ключевых решений в стране? Это правда или конспирология?

– Это чистая теория заговоров. Если бы я сейчас отвечал как типичный политик, то сказал бы, что Ермак до сих пор сидит на телефоне у Зеленского и ничего не изменилось. Но как человек объективный скажу прямо: влияние Андрея Ермака на сегодня – к сожалению или к счастью – минимальное, и с каждым днем оно только уменьшается.

Почему я сказал "к сожалению"? Потому что смена фамилий в кабинетах не всегда автоматически приносит смену результата для системы. Но изменилось главное: теперь мы как общество четко понимаем, к кому направлены все вопросы. Нравится это кому-то или нет, но эти вопросы теперь лежат исключительно на Владимире Зеленском, и он больше не может прикрываться Андреем Ермаком, который наверняка был далеко не лучшим персонажем на этой должности.

Сейчас влияние Ермака равняется нулю, хотя он может, где-то подлавливает президента на государственной даче или пишет какие-то СМС-ки, но это уже не имеет никакого существенного значения.

– Вы выступаете жестким оппозиционером ко многим вещам, но бывают ли случаи, когда вы поддерживаете действия представителей власти?

– Я стараюсь не быть манипулятором, и это то, что порой делает меня "непрофессиональным" в классическом политическом понимании – я не умею называть белое черным или наоборот. Если кто-то делает что-то полезное для страны, я готов быть объективным.

У меня, например, сложились хорошие рабочие отношения с Михаилом Федоровым. Несмотря на то, что он представлял команду Зеленского, а я нахожусь в оппозиции, он делал и делает много классных вещей. Мы вместе наработали, обсудили и провели через парламент ряд очень правильных законодательных изменений, которые реально работают на государство.

В тех моментах, которые мне не нравятся, я жестко критикую власть, но там, где есть конструктив и общая цель – мы объединяемся ради результата. Это и есть нормальная государственническая позиция, когда на первом месте стоят интересы реформ и перемен, а не партийные флаги или фамилии.

Фото: Ярослав Железняк (инфографика РБК-Украина)

О проблеме с назначением Генпрокурора

– Что происходит с должностью Генерального прокурора? Почему страна живет с исполняющими обязанности?

– Наличие уже четвертого и.о. генпрокурора за каденцию Зеленского выглядит как системная проблема. Власть использует и.о., потому что это удобно и не требует голосований в парламенте.

Что мы предлагаем? У нас есть Конституция, по которой президент вносит кандидатуру генпрокурора, а Рада ее назначает. Трогать Конституцию сейчас не стоит – уже "натрогались". Но можно изменить этап, на котором президент выбирает людей, сделав его прозрачным и открытым – по примеру того, как успешно сработало по НАБУ, САП, БЭБ и, надеюсь, сработает по таможне.

Как это должно выглядеть? Люди подаются на открытый конкурс, пишут тесты, проходят проверку деклараций – чтобы не оказалось вдруг 143 квартиры, происхождение которых невозможно объяснить. Затем комиссия (где 3 члена – независимые международные эксперты, а 3 – представители государства) отбирает лучших кандидатов и передает президенту две кандидатуры. Президент может провести с ними собеседование и внести представление в парламент, а Верховная Рада – проголосовать.

Так мы получим человека, отобранного не по признаку личной лояльности, а по критериям профессионализма и добродетельности. Этот руководитель не будет обязан лично президенту или главе коалиции, а будет иметь иммунитет от легкомысленного увольнения, что даст реальный шанс на оздоровление правоохранительной системы.

Ведь посмотрите на текущую ситуацию в правоохранительном блоке. Какая альтернатива от власти? Что мы видим? Неспособность правоохранителей пресекать реальные преступления. Возьмите те же колл-центры: заявлялось о 7 тысячах долларов, которые якобы шли на офис генпрокурора, но с каждого колл-центра собирали по 24 тысячи долларов. Загадка со звездочкой: а кто получил остальные 17 тысяч долларов с тысяч таких колл-центров по всей стране?

Говорят о причастности разных структур – СБУ, ГБР, Нацполиции, пограничников. Правоохранительная система настолько прогнила и коррумпировалась, что очистить ее изнутри силами самой власти невозможно – это можно сделать только через жесткие внешние правила и конкурсы сверху.

О вызовах антикоррупционной системы

– Есть и другая сторона антикоррупционной тематики. Давайте проанализируем последние громкие скандалы, заявления НАБУ, САП и активистов, когда публично называются фамилии, а потом проходит время – и никаких приговоров суда нет. Мы же не отказываемся от принципа презумпции невиновности? Где эта грань и баланс, когда человека фактически зачисляют в коррупционеры, а потом оказывается, что гора родила мышь?

– Давайте говорить не теоретически, а на конкретных примерах. Кто у нас был таким человеком, которого объявили коррупционером, а подозрения он не получил? Возьмите, например, кейс Тимура Миндича – он подходит? Против меня и президента Зеленского Миндич подал судебные иски о защите чести, достоинства и деловой репутации (правда, против Зеленского – из-за санкций, а против меня – три гражданских иска).

Теперь о самой системе. Мне тоже чрезвычайно не нравится, что антикоррупционные расследования и судебные процессы длятся так долго. Недавний теневой отчет ряда организаций показал, что в среднем антикоррупционное дело в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) рассматривается более 640 дней.

Когда я начинал свою политическую карьеру, господин Насиров получил подозрение, прошло более 10 лет, и только сейчас он наконец получил приговор – ну не может так работать правосудие. Или когда лицо вроде Микитася, имея несколько подозрений, занимается выкупом другого фигуранта – Галущенко, то это выглядит грустно.

Какая задача стоит перед нами как перед политиками? Дать честные ответы на вопросы общества: почему все так долго, почему нет финальных приговоров и что это за истории с залогами, которые некоторые воспринимают как "кешбэк для коррупции"? Когда коррупционеры вносят миллионные залоги из мешков или непонятных "общаков" – это вызывает справедливое возмущение людей.

Саму процедуру нужно менять. Мной и моими коллегами (в частности, председателем антикоррупционного комитета Настей Радиной, Максимом Хлапуком и другими) подан пакет законопроектов. Первое – мы должны проверять происхождение залогов до того, как человека выпускают из изолятора, а не бегать потом за фигурантами как за Галущенко.

Фото: Ярослав Железняк (инфографика РБК-Украина)

Второе – Уголовный кодекс, который в свое время писал господин Портнов, содержит миллион лазеек для затягивания судебных процессов. Адвокаты массово "болеют", ездят в непонятные командировки, а фигуранты-депутаты затягивают рассмотрение до тех пор, пока не истекут сроки давности.

Недавно директор одного из оборонных заводов должен был получить приговор, но пока длились судебные посиделки, срок давности закончился – и его просто отпустили. Наш законопроект предлагает четкие лимиты и ограничения на такие процессуальные манипуляции: если дело уже дошло до ВАКС и судья не вернул его прокурору из-за недостатка доказательств, процесс должен завершиться законным приговором – виновен или невиновен, а не закрытием дела из-за истечения таймера.

Третье – прямые требования Европейского Союза: нормальная работа механизмов экстрадиции, прозрачные судебные экспертизы и изменение правил игры. Почему мы годами тратим бюджетные средства на содержание судей, прокуроров и детективов, если все равно будем выполнять эти евроинтеграционные требования ради вступления в ЕС?

При этом важно подчеркнуть: я полностью поддерживаю существование принципа презумпции невиновности. Это фундаментальный, железобетонный принцип для любой демократической страны, и если мы стремимся быть частью европейского сообщества, другого варианта просто не существует.

У меня тоже есть вопросы к некоторым действиям антикоррупционных органов. Например, в свое время я лично брал на поруки Андрея Коболева, потому что был не согласен с позицией НАБУ по тому эпизоду – и открыто об этом заявлял.

Но сравните это с методами некоторых других ведомств. Когда СБУ выдает громкие подозрения, где географически путают Узбекистан с Дагестаном, и моя команда за 5 минут находит там грубые фальсификации и ляпы – это свидетельствует о том, что уровень отдельных правоохранительных структур критически низкий.

Идеальных систем в мире не существует – даже в топ-странах вроде Новой Зеландии или Дании существуют коррупционные скандалы, но их уровень и реакция государства абсолютно другие. Чтобы прийти к такому уровню, нам нужно запускать все рабочие инструменты, ремонтировать систему, где-то ругать правоохранителей, где-то помогать им, но неизменно требовать главного – прозрачности, подотчетности и верховенства закона.