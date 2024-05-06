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Военное положение и мобилизацию снова продлят: Зеленский внес в Раду законопроекты

Украина, Понедельник 06 мая 2024 15:30
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Военное положение и мобилизацию снова продлят: Зеленский внес в Раду законопроекты Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты об утверждении его указов о продлении срока действия военного положения и проведении общей мобилизации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие законопроекты.

Согласно документам, предлагается продлить военное положение и мобилизацию с 14 мая еще на 90 суток, то есть до 11 августа 2024 года.

Военное положение и мобилизация в Украине

Напомним, Верховная рада одобрила указы президента о военном положении и мобилизации в первый день полномасштабного вторжения России - 24 февраля 2022 года на 30 суток.

После этого сроки постоянно продлевались, сначала на месяц, а с мая 2022 года - на три месяца.

Отметим, что военное положение - это особый правовой режим, который предусматривает предоставление органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для скорейшей стабилизации ситуации.

При этом могут ограничиваться некоторые права и свободы граждан.

Добавим, что уже с 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации.

Подробнее о том, к чему готовиться военнообязанным в мае, - в материале РБК-Украина.

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