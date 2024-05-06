ГУР дроном Magura V5 поразило скоростной катер окупантов в Крыму, - источники

Главное управление разведки поразило скоростной катер российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Для атаки был применен морской дрон Magura V5.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в спецслужбах.

Как рассказали источники изданию, атака морским дроном Магура V5 произошла в районе бухты Узкая (район Черноморское) в ночь на 6 мая.

Собеседники добавляют, что за успешной операцией по поражению скоростного катера российских морских войск стоит ГУР МО.

ГУР показало видео работы

В разведке подтвердили, что во время операции подразделение ГУР МО Украины "Group 13" ударным морским дроном Magura V5 уничтожен скоростной катер российских захватчиков.

"Поскольку страх перед украинскими атаками заставляет оккупантов прятать большие корабли Черноморского флота подальше от полуострова, боевая работа продолжается по скоростным маневренным военным судам россиян, незаконно находящихся в украинских территориальных водах Крыма", - говорится в описании под видео.

Ночная атака дронов на Крым

Напомним, что после продолжительного перерыва в Крыму захватчики пожаловались на атаку морских дронов. Оккупанты говорят, что этой ночью у западного побережья полуострова им якобы удалось "уничтожить" до 5 безэкипажных катеров, которые, мол, "принадлежат ВСУ". Примечательно, что враг также подтвердил информацию о том, что атака была в районе населенного пункта Черноморское.

Фото: Черноморское в оккупированном Крыму (карта deepstate)

Предыдущие атаки дронов Magura V5 на корабли РФ в Крыму