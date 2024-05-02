Держать дистанцию и не лайкать. Украинцам дали правила контакта с россиянами на Олимпиаде

Украинским спортсменам разработаны рекомендации по контакту с российскими и белорусскими соперниками во время Олимпийских игр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Национального олимпийского комитета Украины.

Среди утвержденных рекомендаций:

воздерживаться от прямых контактов с представителями России и Беларуси;

информировать высшее должностное лицо и руководство делегации о попытках провокационных действий со стороны представителей стран-агрессоров;

не участвовать в общении, не делиться, а также не реагировать на контент "нейтральных" спортсменов и не публиковать с ними совместные фото или видео;

соблюдать минимальные требования по правилам участия в соревнованиях наряду с "нейтральными" представителями;

воздерживаться от участия в пресс-конференциях, прямых эфирах, интервью и других рекламных мероприятиях с представителями РФ и Беларуси;

сообщать высшим должностным лицам и руководству делегации о нарушениях условий допуска "нейтральных" спортсменов;

если спортсмен является сотрудником Вооруженных сил Украины (ВСУ), Министерства внутренних дел (МВД) или других военных формирований, кроме этих рекомендаций, следовать советам соответствующих органов.

Фото: украинским дали правила контакта с россиянами на Олимпиаде (noc-ukr.org)

Олимпиада-2024

Олимпийские игры пройдут в июле и августе 2024 года. Российская Федерация, а также Беларусь не будут участвовать в командных видах спорта. В то же время, атлеты стран-агрессоров будут выступать в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных". В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет утвердил специальную эмблему для нейтральных спортсменов.

Тем временем, президент Франции Эммануэль Макрон предложил прекратить войны в мире на время проведения Олимпийских игр в Париже.